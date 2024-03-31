Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sandık görevlisi CHP okul sorumlusu ve CHP Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti. Peki, CHP sandık görevlisi neden öldü?

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerin gerçekleştiği gün sandık başında görevli bir meclis üyesi hayatını kaybetti. Peki, CHP Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır neden öldü?

CHP SANDIK GÖREVLİSİ NEDEN ÖLDÜ?

Bugün yapılan yerel seçimlerde Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hüseyin Çakır’a ilk müdahaleyi CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul yaptı. Çakır daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit etti.

Devrim Dural'ın açıklaması şöyle;

"Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.