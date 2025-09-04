Darüşşafaka EFE bursu başvuruları ne zaman? Başvuru şartları araştırılıyor

Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları kısıtlı, başarılı üniversite öğrencileri için 2014 yılından bu yana burs veriyor. Darüşşafaka “Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu” ile 2025–2026 akademik yılında başvuru şartları merak edildi. Peki Darüşşafaka burs başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte EFE Bursu başvuru şartları...

DARÜŞŞAFAKA BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1 Eylül’de başlayan burs programının başvuruları, 12 Eylül’de sona erecek. Burs, ekim-haziran ayları arasında dokuz ay boyunca verilecek ve bursiyerin eğitim süresince devam edecek.

2026 DARÜŞŞAFAKA EFE YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KONTENJANI

Darüşşafaka EFE Yükseköğrenim Bursu, 2025-2026 akademik yılında başvuru koşullarına sahip 100’ü aşkın üniversite öğrencisini destekleyecek.

EFE BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NE?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Baba ve/veya anne kaybı olmak,

- Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak,

-ÖSYM başarı sıralamasına göre yerleştiği puan türünde ilk 100 binde olmak; Vakıf Üniversitelerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucuna göre %100 burslu kabul edilen ÖSYM başarı sıralamasına göre yerleştiği puan türünde ilk 100.000’de olmak,

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak,

-Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için, başarılı olarak geçmiş olmak,

-Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek,

-Eğer varsa diğer kurumlardan aldığı bursu, başvuru formunda belirtmek.