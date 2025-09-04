Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu defa burs arayan öğrencilere göz diktiler! e-Devleti bile kopyalıyorlar...

Dolandırıcılar bu defa burs arayan öğrencileri hedefe oturttu. e-Devlet'i bile kopyalayan dolandırıcılar, CV'lerle kişisel verilere ulaşıyor, IBAN bilgilerini alıyor hatta CV'lere eklenen fotoğrafları pornografik ortamlara aktarıyorlar.

Üniversitenin başlamasının heyecanını yaşayan milyonlarca genç, burs arayışına girdi. Ancak dolandırıcılar burs telaşına giren öğrencileri bile hedeflerine oturttu. 

Avukat Serkan Ayaz, aileleri ve öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından durumu iyi olmayan öğrencilerin burs arayışına girdiğini belirten Serkan Ayaz, "Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, durumu iyi olmayan öğrencilerimizin burs arayış telaşı başladı ancak kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar. Şöyle ki, gerek topladıkları CV'lerle kişisel verilerine ulaşıp gerekse IBAN bilgilerini alarak ya da CV'lerine ekledikleri fotoğrafları pornografik ortamlara aktararak çocuklarımızı çeşitli suçlara ulaştırabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

BURS ARAYANLAR DİKKAT!

Burs arayan öğrencilere çağrıda bulunan Serkan Ayaz, "Burada öğrencilerimize uyarımız, kaynağından emin olmadıkları sitelere girmemeleri; kendilerini burs verdiğini iddia eden vakıf, dernek olarak tanıtan kişilere doğrudan itibar etmemelerini öneriyoruz. Zira bunun sonucunda, bir yıldan 3 yıla kadar basit dolandırıcılıktan yahut 3 yıldan 10 yıla kadar nitelikli dolandırıcılık suçuyla yargılamayla karşı karşıya kalabilirler o yüzden çocuklarımızın durumundan faydalanmak isteyen kişilere fırsat vermememiz gerekiyor" diye konuştu.

e-DEVLET'İ BİLE KOPYALIYORLAR

Dolandırıcıların çeşitli yöntemler kullandığını söyleyen Ayaz, "Çeşitli oltalama yöntemleriyle devlet kurumlarını, hatta e-Devlet'i bile bizzat taklit edebiliyorlar, o yüzden kaynağından emin olmadıkları sitelere kesinlikle girmemelerini öneriyoruz. Uzantısı örneğin "gov.tr" yerine ".com.tr" yapabilirler. Unvanını bile birebir, hatta logosunu bile birebir kopyalayabiliyorlar" diyerek uyarıda bulundu.

 

