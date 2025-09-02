Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bakanlık harekete geçti! 'Gizemli kutu' satan sitelere erişim engeli geldi

Bakanlık harekete geçti! 'Gizemli kutu' satan sitelere erişim engeli geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık harekete geçti! &#039;Gizemli kutu&#039; satan sitelere erişim engeli geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, son yıllarda internette yayılan gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplasında,  son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlar gündeme alındı.

Kurul, bu tanıtımların “Tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabileceği” ve “Normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği” sonucuna vardı.

Bu doğrultuda gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlar gündeme alınmıştır.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda;

Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş,

Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına,

Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ DENETİM

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.

 

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?
