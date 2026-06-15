Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) ile Fransa merkezli Lorraine Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek Avrupa Birliği Hukuku Çalışmaları Yüksek Lisans Programı için burs başvuruları başladı. Peki, EIPA burs başvurusu nasıl yapılır?

Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) ile Fransa merkezli Lorraine Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek Avrupa Birliği Hukuku Çalışmaları Yüksek Lisans Programı için burs başvuruları başladı. Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen program kapsamında, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkelerde bu konularda görev yapan kamu çalışanları, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerine burs imkânı sağlanacak.

BURS BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Programa hukuk dışındaki bölümlerden mezun adaylar da başvurabilmektedir. Başvuru sahiplerinin iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurular 15 Haziran 2026 tarihine kadar EIPA'nın ilgili internet adresi üzerinden yapılabilecektir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere ve başvuru bağlantısına EIPA'nın resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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