Sinop’ta bir balıkçının ağına, Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı, takıldı. 8 kilogram ağırlığındaki balığın boyutu da merak uyandırdı.

Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı, Sinop'un Türkeli ilçesinde ortaya çıktı.

AĞA TAKILDI, TAM 8 KİLO

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki beyaz kötek balığı, balıkçılık yapan Nazım Demircan’ın ağına takıldı. Karadeniz'de çok sık görülmeyen türler arasında yer aldığı belirtilen balığın boyutu ve ağırlığı dikkat çekti.

KÖTEK BALIĞININ TÜRÜ NE?

Kötek balığı, bilimsel adıyla Umbrina cirrosa, Türkiye denizlerinde minekop veya Akdeniz kıyılarında karakulak isimleriyle bilinir.

Lezzeti ve ekonomik değeri yüksek bir dip balığıdır. Sciaenidae (gölge balıkları) familyasına ait olan bu tür, özellikle beyaz ve sıkı eti nedeniyle denizlerimizin en kıymetli balıklarından biri kabul edilir.

Nadir rastlanan balık Sinop’ta ortaya çıktı

Temel özellikleri neler?

Özellik Açıklama Görünüş Sırtı hafif kambur, vücudu yanlardan hafifçe basıktır. Alt çenesinde belirgin küçük bir bıyık bulunur ve pulları iridir. Boyut Genellikle 30-40 cm civarında avlanır. Nadiren 1 metre boya ve 20-30 kg ağırlığa ulaşabilir. Hayat Alanı 1 ile 100 metre derinliklerdeki kumlu, milli, yumuşak ve kayalık diplerde yaşar. Kafasındaki Taşlar Kafasının içinde (gözlerinin arkasında) sağ ve sol tarafta iki adet beyaz sert taş bulunur. Halk arasında eşkina taşı olarak bilinir ve böbrek taşlarına iyi geldiğine inanılır. Besin Değeri ve Faydaları Tam bir şifa deposudur. Yüksek miktarda kaliteli protein, Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri, çinko, kalsiyum ve demir içerir. Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekler.

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