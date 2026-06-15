İhlas Haber Ajansı • Sinop
Nadir rastlanan balık Sinop’ta ortaya çıktı
Sinop’ta bir balıkçının ağına, Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı, takıldı. 8 kilogram ağırlığındaki balığın boyutu da merak uyandırdı.
Özetle DinleNadir rastlanan balık Sinop’ta ortaya çıktı
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Yaşam az önce
Karadeniz'de nadir görülen beyaz kötek balığı, Sinop'un Türkeli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı.
- Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balığın Karadeniz'de sık görülmeyen türler arasında yer aldığı belirtildi.
- Kötek balığının bilimsel adı Umbrina cirrosa'dır ve Türkiye denizlerinde minekop veya Akdeniz kıyılarında karakulak olarak da bilinir.
- Bu tür, lezzeti ve ekonomik değeri yüksek, beyaz ve sıkı etli bir dip balığıdır.
- Temel özelliklerinden biri, alt çenesinde bulunan belirgin küçük bir bıyık ve iri pullarıdır.
- Kafasının içinde, gözlerinin arkasında, böbrek taşlarına iyi geldiğine inanılan eşkina taşı bulunur.
- Kötek balığı, kaliteli protein, Omega-3 yağ asitleri ve çeşitli vitaminler açısından zengindir.
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Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı, Sinop'un Türkeli ilçesinde ortaya çıktı.
AĞA TAKILDI, TAM 8 KİLO
Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki beyaz kötek balığı, balıkçılık yapan Nazım Demircan’ın ağına takıldı. Karadeniz'de çok sık görülmeyen türler arasında yer aldığı belirtilen balığın boyutu ve ağırlığı dikkat çekti.
KÖTEK BALIĞININ TÜRÜ NE?
Kötek balığı, bilimsel adıyla Umbrina cirrosa, Türkiye denizlerinde minekop veya Akdeniz kıyılarında karakulak isimleriyle bilinir.
Lezzeti ve ekonomik değeri yüksek bir dip balığıdır. Sciaenidae (gölge balıkları) familyasına ait olan bu tür, özellikle beyaz ve sıkı eti nedeniyle denizlerimizin en kıymetli balıklarından biri kabul edilir.
Temel özellikleri neler?
|Özellik
|Açıklama
|Görünüş
|Sırtı hafif kambur, vücudu yanlardan hafifçe basıktır. Alt çenesinde belirgin küçük bir bıyık bulunur ve pulları iridir.
|Boyut
|Genellikle 30-40 cm civarında avlanır. Nadiren 1 metre boya ve 20-30 kg ağırlığa ulaşabilir.
|Hayat Alanı
|1 ile 100 metre derinliklerdeki kumlu, milli, yumuşak ve kayalık diplerde yaşar.
|Kafasındaki Taşlar
|Kafasının içinde (gözlerinin arkasında) sağ ve sol tarafta iki adet beyaz sert taş bulunur. Halk arasında eşkina taşı olarak bilinir ve böbrek taşlarına iyi geldiğine inanılır.
|Besin Değeri ve Faydaları
|Tam bir şifa deposudur. Yüksek miktarda kaliteli protein, Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri, çinko, kalsiyum ve demir içerir. Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekler.
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