2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli maaşı zammı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin en düşük aylığı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseltildi. Şimdi ise emekli vatandaşlar en düşük emekli maaşı zammı resmi gazetede yayımlandı mı sorusunun cevabını sorguluyor.

En düşük emekli maaşı zam oranı altı aylık enflasyon verilerine göre %16,67 olarak belirlendi. Meclis’ten geçen bu düzenleme, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirirken, şimdi gözler kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe çevrildi.

Peki, En düşük emekli maaşı zammı resmi gazetede yayımlandı mı, ne zaman yürülüğe girecek, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği en düşük emekli maaşına dair zam düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. 16 bin 881 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığına ilişkin karar ise henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası gerekiyor. Düzenlemenin yakın zamanda Resmi Gazete’de yer alması ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2025

2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak maaş düzenlemesiyle birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16,67 oranında zamlandı. Yapılan artışla birlikte 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı, 16 bin 881 TL’ye yükseltildi. Artış oranı da 2025’in ilk 6 ayına ait enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM’den geçen en düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasada artışın Temmuz 2025 ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacağı belirtiliyor.

Mevzuata göre ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacağı için karar, yayımlandığı anda geçerlilik kazanacak.

2025 TEMMUZ ZAMLI SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayı için zamlı maaşların ödeme takvimini duyurdu. SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacak. Zamlı ödemeler, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve belirtilen tarihlerde emeklilerin hesaplarına aktarılacak.