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Haberler > Ekonomi > İşçi maaşlarına yüzde 25 zam müjdesi! 8 bin lira artarak en düşük 40 bin TL olacak

İşçi maaşlarına yüzde 25 zam müjdesi! 8 bin lira artarak en düşük 40 bin TL olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İşçi maaşlarına yüzde 25 zam müjdesi! 8 bin lira artarak en düşük 40 bin TL olacak
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

600 bin kamu işçisi için zam süreci devam ederken Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilere 8 bin TL ek zam yapıldı. 

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bin 884 işçiye toplu iş sözleşmesine ilave olarak 8 bin lira refah payı verilmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük işçi maaşı 40 bin liraya yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, daha önce de Eylül 2023’ten itibaren 5 bin liralık zam yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Hak-İş ve Hizmet-İş sendikalarımızla uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda talepler ve öneriler değerlendirilerek bütçe imkanları doğrultusunda çalışmaları tamamladık. Bugün de bu çalışmanın sonucunu işçi kardeşlerimize müjde olarak verdik ve protokolle resmiyete kavuşturduk.

İşçi maaşlarına yüzde 25 zam müjdesi! 8 bin lira artarak en düşük 40 bin TL olacak - 1. Resim

Bu kapsamda bünyemizde çalışan bin 884 işçimize haziran ayından itibaren yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilave olarak, her bir işçimize net 8 bin lira refah payı veriyoruz. Bu iyileştirmeyle birlikte işçilerimizin en düşük aylık maaşı 40 bin liraya yükselmiş oldu. Yaptığımız bu ücret artışının idaremize 2025 yılı maliyeti yaklaşık 200 milyon TL’dir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme anlayışıyla yürüttüğü politika doğrultusunda bizler de tüm çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması için gayret etmeye ve imkanlarımızı zorlamaya devam edeceğiz."

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise, toplu iş sözleşmesine 7 ay kala yüzde 25 zam yapıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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