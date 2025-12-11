11 Aralık Perşembe günü Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre; şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir'in birçok ilçesinde 11 Aralık 2025 Perşembe günü planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. İşte, 11 Aralık Perşembe OEDAŞ kesinti programı...

Eskişehir'de 11 Aralık 2025 günü Eskişehir'in bazı ilçe ve mahallerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Güne elektrik kesintisi haberiyle başlayan Eskişehirliler, "Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor.

11 ARALIK ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

11 Aralık 2025 Perşembe günü Eskişehir'in Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar, Beylikova, Han, Tepebaşı, Seyitgazi, Günyüzü, Odunpazarı, Mahmudiye'de elektrikler gün içinde gelecektir.

11 ARALIK ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi Elektik Dağıtım AŞ. şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 11 Aralık'ta 10.00 - 17.00 saatleri arasında Ağlarca, Akdere, Akhisar, Başara, Gökçekuyu, Gökçeyayla, Hankaraağaç, İskankuyu, Kayı, Peçene, Yazılı, Erten, Hacılar, Hüsrevpaşa ve Tepeköy mahallelerine bağlı birçok cadde ve sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

