EuroLeague yoluna uzanan BKT EuroCup’ta final eşleşmesi netleşti. Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, kupaya uzanmak için Fransız ekibi JL Bourg-En-Bresse ile karşı karşıya gelecek. Finale kalan temsilcimizin final karşılaşması heyecanla beklenirken ''EuroCup finali ne zaman?'' sorusu gündeme getirildi.

Yarı final serisinin son maçında Türk Telekom deplasmanda rakibine 94-78 mağlup olarak EuroCup'a veda etti. Serinin ilk karşılaşmasında farklı bir galibiyet elde eden temsilcimiz ikinci maçta sahasında kaybetmişti. Üçüncü mücadelede ise Fransız ekibi üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı. Peki, EuroCup finali ne zaman? Beşiktaş-JL Bourg maçı hangi gün oynanacak?

EuroCup finali ne zaman? Beşiktaş-JL Bourg maçı için geri sayım başladı!



Gözler BKT EuroCup final serisine çevrildi. 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek seri, Nisan ayının son haftasında başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takımın kupayı kazanacağı final serisinin ilk karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Serinin ikinci mücadelesi 28 Nisan Salı günü yapılacak.

Eşitlik olması durumunda ise şampiyon 1 Mayıs Cuma günü oynanacak üçüncü maçla belli olacak.

Finalde temsilcimiz Beşiktaş GAİN ile Fransız ekibi JL Bourg-En-Bresse karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da Beşiktaş’ın sahasında oynanacak. İkinci karşılaşma 28 Nisan Salı günü Fransa’da Ekinox Arena’da yapılacak.

Serinin uzaması halinde üçüncü ve son maç 1 Mayıs Cuma günü yeniden İstanbul’da basketbolseverlerle buluşacak.

