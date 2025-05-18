Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? Eurovision’da sahne sallanıyor!

Eurovision 2025 heyecanı nefes kesici finalle tamamlanıyor. 69.kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl birinci olan ülke merakla beklenirken, sahne şovları da izleyenleri ekran başına kilitledi. Yarışmaya ev sahipliği yapan Basel'den tüm Avrupa’ya yayılan final gecesi, yine unutulmaz anlara sahne oldu.

Her yıl Avrupa müzik sahnesine damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması,heyecanı doruklara çıkardı. Bu yıl yarışmanın finali İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşti. 26 ülkenin katıldığı büyük finalde, sahne şovları, ses performansları ve kıyasıya rekabet gece boyunca gündemde kaldı.

EUROVİSİON 2025 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision 2025’te yarışan ülkeler arasında özellikle İspanya, Fransa, İtalya, Norveç ve Almanya gibi favori ülkelerin performansları büyük alkış aldı. Final gecesinde sosyal medya platformları adeta yorum yağmuruna tutulurken, oylama süreci de merakla beklenmeye başladı. İzleyicilerin ve jüri üyelerinin verdiği puanlarla şekillenecek sonuçlar, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nın galibini belirleyecek.

EUROVİSİON 2025 BİRİNCİSİ HANGİ ÜLKE?

Eurovision 2025 yarışmasını kazanan ülke henüz açıklanmadı ancak birçok müzik otoritesi ve sosyal medya kullanıcıları, Avusturalya’nın yarışmaya damga vurduğunu savunuyor. Sahne şovu ve vokal performansıyla öne çıkan Avusturalya temsilcisi, hem jüri oylarında hem de halk oylamasında güçlü bir aday olarak gösteriliyor.

EUROVİSİON 2025 KİM KAZANDI?

Eurovision 2025 kazananı belli olmadı. İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya başta olmak üzere 26 ülkenin katılım sağladığı yarışmanın kazananı dakikalar sonra belli olacak. Ancak şu anlık puan point sıralamasında ilk sırada Avusturalya yer alıyor.

TÜRKİYE EUROVİSİON 2025'E KATILDI MI?

Türkiye, 2012 yılında Can Bonomo ile son kez Eurovision sahnesinde yer almıştı. 2025’te Türkiye yarışmaya katılım göstermedi. Ancak Türk izleyiciler her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmayı büyük bir ilgiyle takip etti. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar, Türkiye’nin yeniden Eurovision’a dönmesi yönünde beklentilerin hala sıcaklığını koruduğunu gösteriyor.