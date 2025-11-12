Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti

Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Altaylı&#039;nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti
Gazeteci, Cumhurbaşkanı, Tehdit, Tutukluluk, Duruşma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Bir sonraki duruşmanın tarihi yaklaşırken Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman araştırılıyor.

Altaylı’nın yargılandığı dosyada mahkeme ilk duruşmada tutukluluğun devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Fatih Altaylı davasında son durum ve bir sonraki duruşma tarihi yakından takip ediliyor. 

FATİH ALTAYLI'NIN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Mahkeme, Altaylı’nın ilk duruşmasını 3 Ekim 2025’te Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda gerçekleştirdi. Bu duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti sanığın tutukluluğu halinin devamına karar verdi ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşmanın 26 Kasım 2025 tarihinde yapılmasına karar verildi.

Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti - 1. Resim

FATİH ALTAYLI DAVASI SON DURUM

Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan en az 5 yıl hapis cezası talep edilmesi yer alıyor.

Savunmasında Altaylı, konuşmasının bağlamından koparıldığını ve tehdit kastı taşımadığını ileri sürdü. “Ben kimseyi tehdit etmedim, aksine tehdit edilen taraf oldum” ifadeleriyle kendini savundu.

Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

20 Haziran 2025 tarihinde Altaylı’nın YouTube kanalında yayımlanan bir programda, halkın seçimlere ilişkin görüşlerine dair yaptığı yorumlarda Osmanlı dönemi padişahlarından örnek vererek kurduğu cümle nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Altaylı, 21 Haziran'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde - HaberlerAshton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek? - Haberler12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?Güneşte patlama mı oldu? Etkileri Türkiye'de görülecek - HaberlerGüneşte patlama mı oldu? Etkileri Türkiye'de görülecekİlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? Oyuncu kadrosu belli oldu - Haberlerİlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? Oyuncu kadrosu belli olduŞehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran'ın ailesine acı haber verildi - HaberlerŞehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran'ın ailesine acı haber verildiİzmir'de yeni TOKİ evleri nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı - Haberlerİzmir'de yeni TOKİ evleri nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...