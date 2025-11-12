Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti

Altaylı’nın yargılandığı dosyada mahkeme ilk duruşmada tutukluluğun devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Fatih Altaylı davasında son durum ve bir sonraki duruşma tarihi yakından takip ediliyor.

FATİH ALTAYLI'NIN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Mahkeme, Altaylı’nın ilk duruşmasını 3 Ekim 2025’te Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda gerçekleştirdi. Bu duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti sanığın tutukluluğu halinin devamına karar verdi ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşmanın 26 Kasım 2025 tarihinde yapılmasına karar verildi.

FATİH ALTAYLI DAVASI SON DURUM

Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan en az 5 yıl hapis cezası talep edilmesi yer alıyor.

Savunmasında Altaylı, konuşmasının bağlamından koparıldığını ve tehdit kastı taşımadığını ileri sürdü. “Ben kimseyi tehdit etmedim, aksine tehdit edilen taraf oldum” ifadeleriyle kendini savundu.

NE OLMUŞTU?

20 Haziran 2025 tarihinde Altaylı’nın YouTube kanalında yayımlanan bir programda, halkın seçimlere ilişkin görüşlerine dair yaptığı yorumlarda Osmanlı dönemi padişahlarından örnek vererek kurduğu cümle nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Altaylı, 21 Haziran'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.