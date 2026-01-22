Küresel finans piyasalarında bekleyiş hızlandı. ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararı için gözler FED toplantısına çevrildi. Birçok kişi ''FED Ocak 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusuna cevap ararken 2026 FED toplantı takvimi de netleşti...

Enflasyon, istihdam ve büyüme verilerine dair yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı başta altın ve döviz olmak üezere tüm varlık fiyatlarında belirleyici olacak. ABD Merkez Bankası 2026 yılının ilk FOMC toplantısını Ocak ayında gerçekleştirecek. Peki, FED Ocak 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılındaki ilk faiz kararına çevrildi. Fed Ocak ayı Federal Açık Piyasa Komitesi topltantısını 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı 28 Ocak 2026 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası’nın Ocak ayı faiz kararı toplantının sona ermesinin ardından Türkiye saati ile 22.00’de açıklanacak. Kararla birlikte yayımlanacak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları merakla bekleniyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Ocak 27-28

Mart 17-18

Nisan 28-29

Haziran 16-17

Temmuz 28-29

Eylül 15-16

Ekim 27-28

Aralık 8-9

