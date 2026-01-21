Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı konuk etmeye hazırlanırken gözler hem sahadaki mücadeleye hem de karşılaşma öncesi yaşanan gelişmelere çevrildi. Sarı-lacivertliler, lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalma hedefinde. Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu gündemde yer alırken ''Fenerbahçe Aston Villa maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' merak ediliyor.

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, bu seriyi sürdürerek puanını yükseltmek istiyor. Sarı-lacivertliler lig aşamasında oynadığı 6 maç sonunda 11 puanla 12. sırada yer alırken, Aston Villa 15 puanla üst sıralarda bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu belli oldu mu, maçta kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa ile oynayacağı maç öncesinde eksiklerle mücadele ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise UEFA’ya bildirilen listede bulunmadıkları için maçta forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Youssef En-Nesyri özel izinli olduğu için kadroda olmayacak.

Jhon Duran’ın kırmızı kart cezası ise yapılan itiraz sonrası düşürüldüğü için oyuncu Aston Villa karşısında oynayabilecek. Edson Alvarez de sakatlığını atlatmasının ardından takıma döndü.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Edson Alvarez, Szymanski, Tadic, Talisca, Jhon Duran

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Bailey, Watkins, Diaby

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma İstanbul’da Chobani Stadı’nda oynanacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Aston Villa karşılaşması 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasındaki mücadele saat 20.45’te başlayacak.



