Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın en dikkat çeken karşılaşması için geri sayım başladı. Lider Fenerbahçe Medicana ile güçlü performansıyla üçüncü sırada yer alan Galatasaray Daikin, İstanbul’da kritik bir derbide karşı karşıya geliyor. Yayın bilgileri, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı salon gibi detaylar netleşti. Maç şifresiz ekrana gelecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin kozlarını paylaşacak. Ligde zirvede yer alan sarı lacivertliler ile son haftalarda çıkışını sürdüren sarı kırmızılı ekip arasında oynanacak mücadele, Sultanlar Ligi’nin öne çıkan derbileri arasında gösteriliyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri resmi olarak açıklandı.

FENERBAHÇE MEDİCANA-GALATASARAY DAİKİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak Sultanlar Ligi karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor, Türksat uydusu, internet ve yayın platformları üzerinden şifresiz şekilde izlenebiliyor. Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan müsabakayı canlı takip etmek mümkün.

Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Liginde derbi heyecanı!

FENERBAHÇE MEDİCANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma 20 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka 19.30'da başlayacak ve büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Sultanlar Ligi’nde iki ezeli rakip arasındaki bu mücadele sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Medicana, ligde 5’te 5 yaparak zirvede yer alırken Galatasaray Daikin 5 maçta 4 galibiyet alarak üst sıralara tırmandı. İki takımın form durumları, derbinin tempo ve rekabet açısından yüksek seviyede geçeceğine işaret ediyor.

Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Liginde derbi heyecanı!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasındaki mücadele İstanbul’da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda gerçekleştirilecek.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası