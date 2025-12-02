Borsa İstanbul’da yaşanan olağandışı fiyat ve hacim hareketleri üzerine başlatılan kapsamlı soruşturma, spor dünyasından tanınan isimlerin de dahil olduğu geniş bir operasyonla devam ediyor. Soruşturmada adı geçen isimlerden olan Gökhan Gönül neden gözaltına alındı sorusu da gündemde yerini aldı.

İstanbul merkezli yürütülen çalışma kapsamında beş ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de yer aldığı birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamı genişledikçe kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan biri de “Gökhan Gönül neden gözaltına alındı?” oldu.



Gökhan Gönül neden gözaltına alındı? Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiaları gündemde!

GÖKHAN GÖNÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsa İstanbul’da belirli hisselerde tespit edilen olağan dışı fiyat hareketleri üzerine başlatılan manipülasyon soruşturması kapsamında adları dosyada geçen kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Eski milli futbolcu Gökhan Gönül de, soruşturma kapsamında yer alan şüpheliler arasında bulunduğu için gözaltına alınan isimlerden biri oldu.

Savcılık bazı hisselerde yapay yükseliş yaratıldığı ve işlemlerle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı şüphesiyle harekete geçti. Gönül’ün incelenen işlem trafiği kapsamında değerlendirmeye alındığı ve ifadeye başvurulmak üzere gözaltına getirildiği belirtildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma doğrultusunda İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Listede illüzyonist Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç ve eski futbolcu Gökhan Gönül bulunuyor. Ayrıca soruşturmada adı geçen bazı şüpheliler hakkında yakalama ve arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

BORSA MANİPÜLASYONU SORUŞTURMASI NEDİR?

Soruşturma BİST’te işlem gören belirli hisselerde doğal piyasa akışını bozan işlemler yapıldığı iddiası üzerine başlatıldı. Yetkililer Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde olağan dışı fiyat ve hacim değişimleri tespit edilmesi üzerine incelemeyi derinleştirdi.

Yapılan değerlendirmelerde bu dalgalanmaların organize şekilde gerçekleştirildiği ve piyasanın yönünün yapay olarak değiştirildiği öne sürüldü. Bu nedenle “piyasa dolandırıcılığı” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla adli süreç işletildi. Soruşturma devam ederken, tutuklu şüphelilerin yanı sıra gözaltına alınan yeni isimlerle birlikte dosyanın kapsamı genişledi.

