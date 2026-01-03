TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda heyecan dorukta! İzleyiciler, dizinin 200. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak edip araştırıyor. Yayın takviminde yaşanan değişiklikler nedeniyle yeni bölüm tarihi gündeme gelirken, dizinin hayranları TRT 1 yayın akışını yakından takip etmeye başladı.

Gönül Dağı, Köprü Film imzalı, aile, dram, komedi ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı bulunmaktadı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu hafta neden yayınlanmadığı ve 200. bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasında yer aldı.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 200. bölümün yayın tarihi araştırılıyor

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisinin 3 Ocak 2026 Cumartesi akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmedi. Her sene olduğu gibi, bu yılda Ocak ayının ilk haftasında birçok dizi yayınlarına ara verdi. Aynı durum Gönü Dağı dizisinde de geçerli oldu.

GÖNÜL DAĞI 200. BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı'nın 200. yeni bölümünün, 10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı TRT 1'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin yayıncı kuruluşu ya da yapım ekibinden resmi bir erteleme duyurusu gelmemesi durumunda yeni bölüm belirtilen tarihte ekrana gelecek.

GÖNÜL DAĞI 200. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

