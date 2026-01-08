Çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve uzun yıllardır hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alan Berat Efe Parlar, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Güldüy Güldüy Show ile geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu, evlilik planlarına dair yaptığı açıklamayla magazin dünyasında dikkat çekti. Evlilik haberi sonrası ''Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?'' soruları gündemde yerini aldı.

Başarılı oyuncu Berat Efe Parlar Kardeş Takımı 3 filminin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını cevaplayan Parlar, nişanlısı Şevval ile ilişkilerinin ciddi bir aşamada olduğunu belirterek 2026 yazını işaret etti. Evlilik sürecine dair gelen sorular üzerine samimi açıklamalarda bulunan Parlar, ailelerin bir araya geldiğini, kız isteme sürecinin tamamlandığını dile getirdi. Peki, Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?

Güldüy Güldüy Show oyuncusu Berat Efe Parlardan evlilik açıklaması (Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?)

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda reklam projeleriyle oyunculuğa adım atan Parlar, kısa sürede dikkat çekerek dizi ve sinema dünyasında yer edinmeyi başardı. İlk dizi deneyimini Melekler Korusun yapımıyla yaşayan oyuncu, çocuk yaşta pek çok önemli projede rol aldı.

Sinema kariyerinde özellikle İftarlık Gazoz filmindeki performansıyla öne çıkan Parlar, İftarlık Gazoz filmiyle ilk kez başrol deneyimi yaşadı. Ardından televizyon ve beyaz perdede istikrarlı bir şekilde projelerde yer alarak kariyerini güçlendirdi.

BERAT EFE PARLAR KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu Berat Efe PArlar 21 yaşındadır. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde uzun bir yol kat eden Parlar geniş bir filmografi ve ödül listesine sahiptir.

BERAT EFE PARLAR OYNADIĞI FİLM/DİZİLER VE ALDIĞI ÖDÜLLER

TELEVİZYON

2009 - Geniş Aile - Cüneyt

2009 - Melekler Korusun

2009 - Ezel - Haberci çocuk

2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 - Harem

2012 - Böyle Bitmesin

2012 - İşler Güçler

2014 - Kardeş Payı

2015 - Poyraz Karayel - Efe - Yardımcı oyuncu

2016 - Familya - Sezer - Yardımcı oyuncu

2016-2018 - Güldüy Güldüy Show

2020 - Mucize Doktor - Yunus - Konuk oyuncu

2021 - Masal Şatosu: Peri Hırsızı

2021 - Yoktan Seçmeli

2021-2022 - Tozkoparan İskender - Cenk Cenker - Yardımcı oyuncu

İNTERNET PROJELERİ

2023 - Tozkoparan İskender: Gölge - Cenk Cenker

2023-2024 - Eyvah! Ramazan Bey - Berkecan

Yakında - Zihnime Bir Bilet

SİNEMA

2013 - Düğün Dernek

2013 - Gelmeyen Bahar

2015 - Baskın: Karabasan - Arda'nın çocukluğu - Yardımcı oyuncu

2015 - Siccin 2

2016 - İftarlık Gazoz - Adem - Başrol

2017 - Bir Kahramanın Rüyası

2017 - En Güzel Beşiktaş’ın Çocukları Sever

2018 - Bücür - Umut - Başrol

2018 - Deliler: Fatih'in Fermanı - Eren - Yardımcı oyuncu

2018 - Bizim Köyün Şarkısı - Çınar - Başrol

2018 - Ailecek Şaşkınız - Gökhan'ın çocukluğu - Yardımcı oyuncu

2019 - Can Dostlar - Cem - Başrol

2020 - Afacanlar: İş Başa Düştü - Emirhan - Başrol

2020 - Gamonya: Hayaller Ülkesi - Umut - Başrol

2023 - Aşkın Saati: 19.03 - Oktay - Başrol

2025 - Kardeş Takımı 2 - Konuk oyuncu

ÖDÜLLERİ

2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü

2017 - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Sinefest - Umut Vadeden Genç Oyuncu

2018 - Kelebek Çocukları Derneği - 1. Kelebek Ödülü

2019 - Türkiye ve Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri - Yılın En İyi Sinema Çocuk Oyuncusu

2019 - Bahçeşehir Üniversitesi Lisevizyon - En İyi Oyuncu

2020 - Göktürk Dergi ve Gazetesi - Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu

2020 - 7th Mood Awards - En Başarılı Genç Oyuncu

2021 - Sun Awards - Yılın En İyi Genç Erkek Oyuncusu

2021 - Altın Melek Ödülleri

2021 - Göktürk Dergi ve Gazetesi - Yılın En İyi Genç Oyuncusu

2021 - 8th Mood Awards - Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu

2022 - Türk Sinemasının 108. Yılı - Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar

2023 - Altın Melek Ödülleri - Yılın En Başarılı Oyuncusu

2023 - 11. Bodrum Türk Filmleri Haftası - Genç Başarı Ödülü

Life&Beauty Awards by Macka's - En İyi Genç Erkek Oyuncu

Fotoroman Film Yapım Ödülleri - En İyi Çocuk Oyuncu

