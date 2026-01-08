Güldüy Güldüy Show oyuncusu Berat Efe Parlar'dan evlilik açıklaması (Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?)
Çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve uzun yıllardır hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alan Berat Efe Parlar, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Güldüy Güldüy Show ile geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu, evlilik planlarına dair yaptığı açıklamayla magazin dünyasında dikkat çekti. Evlilik haberi sonrası ''Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?'' soruları gündemde yerini aldı.
Başarılı oyuncu Berat Efe Parlar Kardeş Takımı 3 filminin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını cevaplayan Parlar, nişanlısı Şevval ile ilişkilerinin ciddi bir aşamada olduğunu belirterek 2026 yazını işaret etti. Evlilik sürecine dair gelen sorular üzerine samimi açıklamalarda bulunan Parlar, ailelerin bir araya geldiğini, kız isteme sürecinin tamamlandığını dile getirdi. Peki, Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda reklam projeleriyle oyunculuğa adım atan Parlar, kısa sürede dikkat çekerek dizi ve sinema dünyasında yer edinmeyi başardı. İlk dizi deneyimini Melekler Korusun yapımıyla yaşayan oyuncu, çocuk yaşta pek çok önemli projede rol aldı.
Sinema kariyerinde özellikle İftarlık Gazoz filmindeki performansıyla öne çıkan Parlar, İftarlık Gazoz filmiyle ilk kez başrol deneyimi yaşadı. Ardından televizyon ve beyaz perdede istikrarlı bir şekilde projelerde yer alarak kariyerini güçlendirdi.
BERAT EFE PARLAR KAÇ YAŞINDA?
Genç oyuncu Berat Efe PArlar 21 yaşındadır. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde uzun bir yol kat eden Parlar geniş bir filmografi ve ödül listesine sahiptir.
BERAT EFE PARLAR OYNADIĞI FİLM/DİZİLER VE ALDIĞI ÖDÜLLER
TELEVİZYON
2009 - Geniş Aile - Cüneyt
2009 - Melekler Korusun
2009 - Ezel - Haberci çocuk
2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012 - Harem
2012 - Böyle Bitmesin
2012 - İşler Güçler
2014 - Kardeş Payı
2015 - Poyraz Karayel - Efe - Yardımcı oyuncu
2016 - Familya - Sezer - Yardımcı oyuncu
2016-2018 - Güldüy Güldüy Show
2020 - Mucize Doktor - Yunus - Konuk oyuncu
2021 - Masal Şatosu: Peri Hırsızı
2021 - Yoktan Seçmeli
2021-2022 - Tozkoparan İskender - Cenk Cenker - Yardımcı oyuncu
İNTERNET PROJELERİ
2023 - Tozkoparan İskender: Gölge - Cenk Cenker
2023-2024 - Eyvah! Ramazan Bey - Berkecan
Yakında - Zihnime Bir Bilet
SİNEMA
2013 - Düğün Dernek
2013 - Gelmeyen Bahar
2015 - Baskın: Karabasan - Arda'nın çocukluğu - Yardımcı oyuncu
2015 - Siccin 2
2016 - İftarlık Gazoz - Adem - Başrol
2017 - Bir Kahramanın Rüyası
2017 - En Güzel Beşiktaş’ın Çocukları Sever
2018 - Bücür - Umut - Başrol
2018 - Deliler: Fatih'in Fermanı - Eren - Yardımcı oyuncu
2018 - Bizim Köyün Şarkısı - Çınar - Başrol
2018 - Ailecek Şaşkınız - Gökhan'ın çocukluğu - Yardımcı oyuncu
2019 - Can Dostlar - Cem - Başrol
2020 - Afacanlar: İş Başa Düştü - Emirhan - Başrol
2020 - Gamonya: Hayaller Ülkesi - Umut - Başrol
2023 - Aşkın Saati: 19.03 - Oktay - Başrol
2025 - Kardeş Takımı 2 - Konuk oyuncu
ÖDÜLLERİ
2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü
2017 - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Sinefest - Umut Vadeden Genç Oyuncu
2018 - Kelebek Çocukları Derneği - 1. Kelebek Ödülü
2019 - Türkiye ve Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri - Yılın En İyi Sinema Çocuk Oyuncusu
2019 - Bahçeşehir Üniversitesi Lisevizyon - En İyi Oyuncu
2020 - Göktürk Dergi ve Gazetesi - Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu
2020 - 7th Mood Awards - En Başarılı Genç Oyuncu
2021 - Sun Awards - Yılın En İyi Genç Erkek Oyuncusu
2021 - Altın Melek Ödülleri
2021 - Göktürk Dergi ve Gazetesi - Yılın En İyi Genç Oyuncusu
2021 - 8th Mood Awards - Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu
2022 - Türk Sinemasının 108. Yılı - Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar
2023 - Altın Melek Ödülleri - Yılın En Başarılı Oyuncusu
2023 - 11. Bodrum Türk Filmleri Haftası - Genç Başarı Ödülü
Life&Beauty Awards by Macka's - En İyi Genç Erkek Oyuncu
Fotoroman Film Yapım Ödülleri - En İyi Çocuk Oyuncu