Survivor'da yaptığı açıklamalarla öne çıkan isimlerden biri olan Keremcem, Survivor'un 2026'da Ünlüler takımında yer almasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yarışmada kendinden bahseden Keremcem'in hayatı, yaşı ve kariyeri araştırılmaya başlandı.

TV8'in popüler yarışması Survivor 2026 kadrosunda yer alarak izleyicileri heyecanlandıran Keremcem, adadaki performansıyla gündeme geldi. Bu kapsamda "Keremcem kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusu arama motorlarında en çok arananlar listesine girdi.

KEREMCEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Keremcem, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Hem müzik sektöründe hemde oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Keremcem, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

KEREMCEM'İN KARİYERİ

Keremcem, müzik kariyerine 2000'li yılların başında adım attı. "Eylül", "Aşk Oyunu", "Hayallerimi Bırak" ve "Üşüdüm" gibi şarkılarla tanınırlığını arttırdı. Oyunculuk alanında ise özellikle "Aşk Oyunu" ve "Elif" gibi dizilerle rol aldı.

KEREMCEM EVLİ Mİ?

Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. 2015 yılında Seda Güven'den boşandı.

