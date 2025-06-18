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Haziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira zammı o tarihte belli olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira zammı o tarihte belli olacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kira sözleşmesi yenilenecek milyonlarca vatandaşın gözü Haziran ayı zam oranlarına çevrildi. Ev sahibi ve kiracıları doğrudan ilgilendiren Haziran 2025 kira artış oranı için kritik tarih belli oldu. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisiyle birlikte Haziran ayı kira zammı netleşecek.

Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK, her ayın 3’ünde bir önceki aya ait enflasyon oranlarını açıklıyor. 

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, her ayın 3’ünde bir önceki aya ait enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu kapsamda Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.

Haziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira zammı o tarihte belli olacak! - 1. Resim

Mayıs ayında yıllık TÜFE ortalaması yüzde 45,80 seviyesinde açıklandı. Bu oran, Mayıs 2025 için uygulanan kira artış oranı olarak kaydedildi. Kira artış oranlarında Haziran ayı için bu seviyelere yakın bir oran bekleniyor.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayına dair yapılan beklentiler, haziran enflasyon oranlarını şekillendirdi. Katılımcıların öngörüsüne göre, cari yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 30,35 iken, bu dönemde yüzde 29,86 seviyesine geriledi.

Haziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira zammı o tarihte belli olacak! - 2. Resim

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki ankette yüzde 25,06 iken, son dönemde yüzde 24,56 olarak açıklandı. Haziran 2025 dönemi anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 21,40’ı TÜFE’nin 20,00 – 22,99 aralığında olacağını düşünüyor. Yüzde 47,37’lik büyük bir kesim, 23,00 – 25,99 aralığında bir artış bekliyor. Geri kalan yüzde 20,91 ise enflasyonun 26,00 – 28,99 bandında kalacağını öngörüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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