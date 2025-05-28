Haziran seminerleri online mı? Öğretmenlerin seminer tarihleri

Öğretmenlerin 2025 Haziran seminerleri için geri sayım başladı. Milyonlarca eğitimci, seminerlerin yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağını merak ederken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen yaz dönemi seminerleri, 2025 yılı için de planlandı. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlayacak olan Haziran ayı seminerlerinin bu yıl nasıl uygulanacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman online olarak yapılan seminerlerin bu yıl hangi formatta düzenleneceği konusunda net bir açıklama gelmedi. Ancak önceki uygulamalara bakıldığında MEB’in bu yıl öğretmenlerin okullarda bulunmasını istediği yönünde güçlü sinyaller bulunuyor. Özellikle MEB Bakanı Yusuf Tekin’in “Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları, okullarda yapılmalı” yönündeki açıklaması bu yıl seminerlerin yüz yüze yapılacağı ihtimalini artırıyor.

HAZİRAN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Nisan ayında uzaktan yapılması planlanan seminerlerin, kamu çalışanlarının idari izinli sayılması nedeniyle iptal edilmesi dikkat çekmişti. Bu gelişme, Haziran ayında yapılacak seminerlerin yüz yüze olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Bakan Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamalarda, öğretmenlerin fiziki olarak okulda bulunmasının eğitim süreci açısından daha verimli olacağını ifade etmişti.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı Haziran dönemi mesleki çalışma takvim netleşti. MEB’e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin seminerleri, 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran Cuma günü sona erecek. Beş gün sürecek bu süreçte eğitimcilerin hem mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılmaları hem de gelecek eğitim-öğretim yılına hazırlık yapmaları bekleniyor.