Hudutsuz Sevda bitti mi? Yeraltı dizisinin ardından gündeme geldi
21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeraltı dizisinin yayın sürecinin ardından 'Hudutsuz Sevda bitti mi?' sorusu sosyal medya ve arama motorlarında sorgulatılıyor.
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak paylaştı. Öte yandan Yeraltı dizisinin ilk bölümünün ekrana gelmesiyle Hudutsuz Sevda yeniden gündeme geldi.
HUDUTSUZ SEVDA BİTTİ Mİ?
25 Eylül 2025 tarihinde 64.bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen Hudutsuz Sevda, iki sezondan oluşan yayın sürecinin ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Dizi, 15 Mayıs 2025'te yayımlanan 63.bölümüyle sezon finali yaparak yayından kaldırıldı.
HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU
- Deniz Can Aktaş
- Miray Daner
- Asuman Daba
- Burak Sevinç
- Esra Dermancıoğlu
- Burak Sergen
- Hülya Gülşen
- Naz Çağla Irmak
- Emre Bulut
- Mazhar Alican Uğur
- Canan Atalay
- Haydar Şişman
- Tevfik Erman Kutlu
- Cansın Şenel
- Merve Nisa Honca
- Mehmet Korhan Fırat
- Hülya Şen
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu açıklandı! Yeraltı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
Bizi Takip Edin
YORUMLAR