ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından "dünyanın en kritik geçiş noktası" olarak tanımlanan Hürmüz Boğazı, son gelişmelerle birlikte yeniden dünya gündeminin merkezine yerleşti. Peki Hürmüz Boğazı'nda son durum ne? Hürmüz Boğazı açıldı mı?

Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı teknik olarak açık olsa da, mevcut koşullar nedeniyle fiili bir kısıtlama söz konusu. Bu durum, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, tedarik zincirleri üzerinde de baskı oluşturuyor.

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda son durum belirsizliğini koruyor. Boğazın tamamen kapatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmazken, geçişlerin normal seyrinde olmadığı belirtiliyor.

Savaş devam ederken bir yandan da Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına duyulan ihtiyaç, buradan taşınan enerjiyi kullanan ülkelere olası seçeneklerini sorgulatırken, NATO gibi ittifaklar arasında da fikir ayrılıklarına yol açtı.

Küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın fiilen devre dışı kalması, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı ve büyük ekonomik kayıplara neden oldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı bu ülkelerle bağlantılı ticari gemilere fiilen kapatmasının ardından, buradaki gemi trafiği sert şekilde düştü.

Ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerin 28 Mart'ta İsrail'e füze fırlatarak savaşa dahil olması, büyük nüfuza sahip oldukları Babül Mendeb Boğazı'nı gelecek günlerde nelerin beklediği konusunda soru işaretlerini artırdı.

Tüm bu gelişmeler, dünya sularındaki boğaz gibi doğal ve kanal gibi insan yapımı diğer kritik geçiş noktalarının özellikle bölgesel ve küresel gerilim ortamında önemine dikkatleri çekti.

Dünyada ticaret büyük oranda deniz yoluyla yapıldığı için bu geçiş noktalarındaki her tür aksama, ciddi gecikmelere yol açarak daha uzun rotaların izlenmesini zorunlu kılma ve maliyetleri artırma riski taşıyor.