İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 ilkokul 1. sınıf kayıt tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte velilerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların kayıt işlemleri otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, öğrencilerin MERNİS verilerine göre yerleşim adresleri esas alınarak okul kayıtları tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre yeni eğitim yılı Eylül ayında başlayacak. Kayıt işlemleri ise Temmuz ayında otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? Okulların açılacağı tarih ve yeni eğitim öğretim takvimiyle ilgili tüm detaylar belli oldu.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde çocuklarını ilkokula başlatacak olan ailelerin merakla beklediği kayıt süreci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre, ilkokul 1. sınıf kayıtları her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başlayacak.

Kayıtlar herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Çocukların kayıt işlemleri, MERNİS sistemindeki ikamet adreslerine göre belirlenecek okul bilgilerine göre gerçekleştirilecek.

Veliler çocuklarının hangi okula kaydedildiğini hem e-Okul sistemi üzerinden hem de e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. Kayıt sürecinde ihtiyaç duyulması halinde bazı belgeler (örneğin elektrik, su, doğalgaz faturası) talep edilebilecek.

1.⁠ ⁠SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul birinci sınıfa kayıt olacak çocukların işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Çocukların yaş bilgisi, ulusal adres veri tabanı ve MERNİS sistemindeki ikametgahı dikkate alınarak herhangi bir fiziksel başvuru gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilen işlem, velilere kolaylık sağlıyor.

2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını tamamlamış çocuklar zorunlu olarak birinci sınıfa başlayacak. Ancak 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velilerinin yazılı talebi halinde birinci sınıfa kaydı mümkün olacak.

Öte yandan 69, 70 ve 71 aylık çocuklar için de velilerin istemesi durumunda kayıt bir yıl ertelenebilir ve çocuk okul öncesi eğitime yönlendirilebilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda öğretmenler için mesleki gelişim dönemi 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için ise ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

Yeni eğitim yılı öncesi 1-5 Eylül tarihleri arasında ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve okul öncesi eğitim alacak çocuklar için uyum haftası düzenlenecek. Uyum sürecinde çocuklar hem öğretmenleriyle tanışacak hem de okul ortamına alışmaları için çeşitli rehberlik ve sosyal etkinliklere katılacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.