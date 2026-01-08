İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı, izleyiciler tarafından merak edilip araştırıyor. Yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizi için yayın takvimi büyük ilgi görmeye başladı. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte yeni sezon başlangıç tarihi...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezona başlamaması üzerine gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir beklenen dizinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, diziyle ilgili final iddiaları dikkat çekti. 15 Mayıs’ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan İnci Taneleri, ekibin Netflix’te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri kapsamında yaklaşık 8 ay sonra ekrana döneceği duyurulmuştu.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmazken, çekimleri başlayan dizinin kısa süre içinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Normalde perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Joker yarışmasının başlaması üzerine yayın günü konusunda konusunda belirsizlik yaşamasına neden oldu. Şu an için dizinin hangi gün yayınlanacağı bilinmiyor.

GÜÇLÜ KADRO YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR

Dizinin başrolünde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan gibi isimler yer alıyor.

