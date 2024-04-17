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iPhone'da gizli mesaj gönderme... iPhone Görünmez Mürekkep nasıl kullanılır?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone&#039;da gizli mesaj gönderme... iPhone Görünmez Mürekkep nasıl kullanılır?

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iPhone gizli mesajlar nerede, sorusuna cevap aranıyor. iPhone meraklı gözleri geride bırakacak özelliği gizli mesaj gönderme adımları haberimizde... Peki, iPhone'larda gizli mesaj nasıl gönderilir? Özel mesaj nasıl gönderilir? iPhone Görünmez Mürekkep nedir? İşte iPhone'da gizli mesaj göndermek için yapmanız gerekenler...

iPhone gizli mesajlar özelliği arama motorlarında sorgulanıyor. iPhone'da gizli mesajlaşmaya izin veren özellik haberimizde... iPhone gizli mesaj gönderme özelliği nasıl yapılır?

İPHONE'LARDA GİZLİ MESAJ NASIL GÖNDERİLİR?

iPhone ile kolay bir yöntem sayesinde karşı tarafa gizli mesaj gönderebilirsiniz. Gizli mesaj göndermek için, iMessage uygulamasını kullanarak mesajınızı şifrelemeniz gerekiyor.

iMessage tarafındaki yenilikler sayesinde iPhone'larda gizli mesaj göndermek mümkün oluyor. "Invisible Ink" ya da "Görünmez Mürekkep" olarak isimlendirilen sistem sayesinde iOS 10 yüklü iPhone'larda karşı tarafa "gizli mesaj" gönderilebiliyor.

Görünmez mürekkep, her iki ucundan gizleyerek veya yalnızca ekran boyunca kaydırılarak okunabilen boş bir mesaj göndererek mesaj göndermenize olanak tanır.

Gizli mesajlar, mesajın gönderildiği kişi tarafından açılmadan önce ekranda 'Gizli Mesaj' olarak görüntülenir. Kişi mesajı açtığında, mesajı okuduğuna dair bir bildirim gelir.

iMessage'da bir mesajın üzerine basılı tutarak önceden belirlenmiş bir süre için kaybolmasını sağlar.

İMESSAGE İLE GİZLİ MESAJ GÖNDERME

iPhone'unuzda iMessage uygulamasını açın. Mesaj göndermek istediğiniz kişinin ismini veya telefon numarasını girin. Mesaj yazma kutusuna tıklayın ve yazmak istediğiniz mesajı girin. Mesajınızı göndermeden önce, ekranın altındaki menüde bulunan 'Aa' simgesine dokunun. Burada 'Gizli' seçeneğini seçin ve mesajınızı yollayın.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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