Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için hava durumu raporu açıklandı. Gün içinde kentte etkili olması beklenen yağmur nedeniyle vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncek tahminlerle birlikle İzmir için yağış uyarısı gündeme geldi. Bu kapsamda "İzmir'de yarın yağmur yağacak mı?" sorusu, İzmirliler tarafından araştırılıyor.

İZMİR'DE YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

29 Ocak 2026 Perşembe günü İzmir'de yağmurlu bir hava hakim olacak. 24.00 - 03.00 saatleri arasında başlayacak hafif sağanak yağışlar yerini 09.00 -15.00 saatleri arasında çok bulutlu bir havaya bırakacak. Ardından 15.00'dan itibaren gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar devam edecek.

İzmirde yarın yağmur yağacak mı? Gözler MGMye çevrildi

29 Ocak Perşembe hava durumu şu şekildedir;

03.00 - 06.00 Hafif Sağanak Yağışlı

06.00 - 09.00 Hafif Sağanak Yağışlı

09.00 - 12.00 Çok Bulutlu

12.00 - 15.00 Çok Bulutlu

15.00 - 18.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

18.00 - 21.00 Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

21.00 - 24.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

29-2 ŞUBAT İZMİR HAVA DURUMU

İzmirde yarın yağmur yağacak mı? Gözler MGMye çevrildi

Haberle İlgili Daha Fazlası