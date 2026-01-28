İzmir'de yarın yağmur yağacak mı? Gözler MGM'ye çevrildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için hava durumu raporu açıklandı. Gün içinde kentte etkili olması beklenen yağmur nedeniyle vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncek tahminlerle birlikle İzmir için yağış uyarısı gündeme geldi. Bu kapsamda "İzmir'de yarın yağmur yağacak mı?" sorusu, İzmirliler tarafından araştırılıyor.
İZMİR'DE YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?
29 Ocak 2026 Perşembe günü İzmir'de yağmurlu bir hava hakim olacak. 24.00 - 03.00 saatleri arasında başlayacak hafif sağanak yağışlar yerini 09.00 -15.00 saatleri arasında çok bulutlu bir havaya bırakacak. Ardından 15.00'dan itibaren gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar devam edecek.
29 Ocak Perşembe hava durumu şu şekildedir;
03.00 - 06.00 Hafif Sağanak Yağışlı
06.00 - 09.00 Hafif Sağanak Yağışlı
09.00 - 12.00 Çok Bulutlu
12.00 - 15.00 Çok Bulutlu
15.00 - 18.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
18.00 - 21.00 Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
21.00 - 24.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı