Kanal D ekranlarında yayınlanan “Beyaz’la Joker” yarışma programında yaşanan yönetmen değişikliği sonrası Ahmet Zafer Demirci yeniden gündeme geldi. Programla ilişkisinin sona erdiğini açıklayan Demirci’nin kariyeri ve televizyon dünyasındaki geçmişi merak ediliyor. Peki, Ahmet Zafer Demirci kimdir?

Televizyon ve yapım dünyasında uzun yıllardır farklı projelerde görev alan yönetmen Ahmet Zafer Demirci, kariyeri ve yer aldığı yapımlar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Özellikle yarışma programları ve televizyon projeleriyle tanınan Demirci’nin eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve sektördeki çalışmaları merak ediliyor.

AHMET ZAFER DEMİRCİ KİMDİR?

Ahmet Zafer Demirci, televizyon ve yapım sektöründe uzun yıllardır görev alan bir yönetmendir. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Yönetmenlik kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı.

Demirci, geçmiş yıllarda Düşler Yapım bünyesinde yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. Daha sonra AVA Entertainment’ta danışmanlık yaptı. NTC Medya, Erdi Yapım ve Provizyon gibi yapım şirketlerinde yönetmenlik ve genel yönetmenlik pozisyonlarında bulundu.

