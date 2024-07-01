Kabinede bakan değişikliklerinin bu gece olması bekleniyor

Son zamanlarda gündemde yer alan kabinede bakan değişikliğine dair iddialar artarken Fahrettin Koca'nın istifa ettiği konuşulurken TGRT'de Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Koca'nın görevden ayrılacağını açıklarken kabinede kaç bakan değişecek merak edildi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan da bugün değişiklik hakkında bilgilendirmede bulundu

Türkiye'nin gündeminde olan kabine değişikliğinde iddialar artmaya devam ederken vatandaşın gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak olan kararlarda yer aldı. Kabinede değişiklik olacak mı, hangi bakanlar değişecek gündemde yer alırken geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün açıklamaları konuşuldu.

KABİNEDE BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI 2024?

Cem Küçük, bakan değişikliği konusunda açıklamada bulunurken "Kabine değişikliğinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili bazı notlarım var. İki bakanımızla hem Fahrettin Koca hem de Ömer Bolat ile konuştum. Kabine değişikliğinde başka bakanların da ismi geçiyor.

Fahrettin Koca'ya istifa meselesini sordum, yalanlamadı. Türkiye'de olağanüstü bir şey olmazsa ya bu akşam ya da önümüzdeki hafta bakanlıktan ayrılacak. Yerine de Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci gelecek. En güçlü aday olarak Şuayip Birinci gözüküyor." sözlerini paylaştı.

Değişikliğin salı veya çarşamba günü duyurulması beklenirken Küçük,

"Bir kabine değişikliği olacağı kesin. Bu akşama yetişmediği söylendi. Salı veya çarşambaya kaldığı söyleniyor. Erdoğan'ın bir değil birkaç bakanı değiştireceği gelen haberler arasında. Ama belli olmaz." dedi.

KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan kabine değişikliğine dair bugün çıktığı programda açıklamalarda bulundu. Sözcan, "Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz.

Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım."