İslam dünyasında büyük bir önem taşıyan kandil geceleri, her sene farklı tarihlerde idrak edilmektedir. Yılın sonuna doğru Müslümanlar, Regaip Kandilini tarihini araştırmaya başladı.

Diyanet dini günler takvimi yayımlandı. Buna göre, Regaip Kandilini eda edildikten sonra yeni seneye geçilecek.

Kandile kısa bir süre kala Müslümanlar ibadetlerini daha da yoğunlaştırmaya başladı. Bu bağlamda dini günler takvimi merak ediliyor.

Kandil ne zaman 2025? Kandil günleri ve tarihleri gündemde

KANDİL NE ZAMAN 2025?

İslam alemi için yılın en önemli manevi dönemlerinden biri olan Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.

DİNİ GÜNLER TARİHLERİ LİSTESİ 2026

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar (1 Receb 1447)

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (2 Receb 1447)

Mirac Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe (1 Ramazan 1447)

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi (26 Ramazan 1447)

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma (1 Şevval 1447)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi (2 Şevval 1447)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar (3 Şevval 1447)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Ramazan Bayramı ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günüdür. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 22 Mart 2026 Pazar'a denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

