İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı doğrudan etkilerken gözler Valilik tarafından alınan tedbirlere çevrildi. Özellikle ''Kuryeler çalışıyor mu, kuryelere yasak geldi mi?'' sorularının cevapları merak konusu oldu. 19 Ocak itibarıyla yapılan İstanbul genelinde önemli kısıtlamalar devreye alındı.

Bazı illerde motokuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı. Yaşanan yoğun kar yağışı, fırtına ve soğuk hava sebebi ile ulaştımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle bazı tedbirler alındı. İstanbul, Bartın ve Sakarya'da alınan tedbirler valilikler tarafından açıklandı. Peki, Kuryeler çalışıyor mu, kuryelere yasak geldi mi?

Kuryeler çalışıyor mu, kuryelere yasak geldi mi? 19 Ocak Valilik açıklamaları takip ediliyor

KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde ulaşımı etkileyen önlemler devreye alındı. Alınan kararlar doğrultusunda motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak durduruldu. 19 Ocak itibarıyla İstanbul’da kuryeler çalışmıyor. Yasak, hava koşullarının oluşturduğu riskler ortadan kalkana kadar uygulanacak.

Kuryeler çalışıyor mu, kuryelere yasak geldi mi? 19 Ocak Valilik açıklamaları takip ediliyor

KURYELERE YASAK GELDİ Mİ?

Kuryelerin olumsuz hava koşulları sebebi ile geçici olarak trafiğe çıkmasına yasak geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle motokuryelerin ve ağır taşıtların trafiğe çıkması ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Kararın, sürücü ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Aynı zamanda Bartın ve Sakarya Valiliği de motokuryeler için önlem aldıklarını belirterek geçici yasağı duyurdu.

Kuryeler çalışıyor mu, kuryelere yasak geldi mi? 19 Ocak Valilik açıklamaları takip ediliyor

19 OCAK KURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLİR Mİ?

19 Ocak günü itibarıyla İstanbul’da kuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Saat 10.00’dan itibaren yürürlüğe giren yasak kapsamında, motokuryeler için herhangi bir istisna uygulanmıyor. Yetkililer, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte yasağın kaldırılabileceğini belirtirken, yeni gelişmelerin resmi açıklamalarla duyurulacağını vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası