Memur olmak isteyen lisans mezunları dikkat! 2025 KPSS başvuruları ne zaman?

Memur olmak isteyen lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri belli oldu. KPSS lisans başvuruları için geri sayım başlamışken başvuru ücretleri de merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM), lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı sınav tarihlerini duyurdu.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alanlarını kapsayan sınavın başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen milyonlarca lisans mezunu KPSS başvurularının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 KPSS lisans sınavı için başvurular 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 KPSS başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında KPSS sınav ücretinin önümüzdeki günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Yalnızca lisans mezunları için uygulanan KPSS Lisans sınavı 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI BU YIL YAPILACAK MI 2025?

KPSS önlisans sınavı, yalnızca çift yıllarda uygulanıyor. Bu kapsamda 2025 yılında önlisans sınavı yapılmayacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ

Genel Yetenek – Genel Kültür:

Sınav tarihi: 7 Eylül 2025

Başvuru dönemi: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025

Alan Bilgisi 1. Gün (KPSS A Grubu):

Sınav tarihi: 13 Eylül 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025

Alan Bilgisi 2. Gün (KPSS A Grubu):

Sınav tarihi: 14 Eylül 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025