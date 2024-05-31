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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yasadışı olan hobi bahçelerinin yıkılacağını söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yasadışı olan hobi bahçelerinin yıkılacağını söyledi
Hobi Bahçeleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda gündemde yer alan konular arasında olan hobi bahçeleri ile ilgili son durum merak edilirken hobi bahçeleri yıkılacak mı merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilişkin Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek açıklamada bulundu.

Hobi bahçelerinin kapanacağına dair konuşmaların geçmesinin ardından vatandaşlar kapanıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Menderes Belediye Başkanı, bahçeler hakkında son güncellemeyi duyurdu.

Hobi bahçeleri, belediyelerin alt yapısını hazırladığı küçük parçalara böldüğü kiralık topraklı alanlarda sebze ve meyve yetiştirilmesi amaçlı yerlerdir. Son zamanlarda yasadışı olanların yıkılacağı ise vatandaşın gündeminde yer almıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yasadışı olan hobi bahçelerinin yıkılacağını söyledi - 1. Resim

İlkay Çiçek konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Menderes’imizde de artış gösteren hobi bahçeleriyle ilgili gerekli denetim ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki hobi bahçesi uygulaması amacının dışına çıkmış durumda. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve yıkım kararı çıkan tüm hobi bahçelerini yıkacağız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum yasaya aykırı olarak yapılan hobi bahçeleri alıp suça ortak olmayın ve mağduriyet yaşamayın."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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