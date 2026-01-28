2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapabilir. Peki, MSÜ başvuruları hangi tarihte bitecek? İşte tüm detaylar...

ÖSYM tarafından yayımladığı 2026 MSÜ başvuru kılavuzu ile beraber sınav sürecine dair tüm ayrıntılar netlik kazandı. Adaylar, sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı olan 2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

MSÜ BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu. Sınava başvurular ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr' internet adresinden gerçekleşecek.

MSÜ SINAV TARİHİ

BAŞVURU SÜRESİ : 05-29 Ocak 2026 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 30 Ocak 2026)

SINAV TARİHİ : 01 Mart 2026

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika

SINAV ÜCRETİ : 700,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 03 Şubat 2026

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ

Kaza, hastalık, tedavi vb. nedeniyle geçici sağlık sorunu olan adaylardan işaretleyici yardımı isteğinde

bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar; sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesind belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

Kaza, hastalık, tedavi vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle sınavda işaretleyici yardımı isteyen veya yardım almadan sınav salonuna gidemeyecek durumda olan adayların ise bu durumlarını, dilekçe ve bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporlarını başvuru süresi içerisinde Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan raporu kabul edilenler "Engelli Salonu"nda sınava alınacaklardır.

