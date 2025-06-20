MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu sorgulama

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesi için belirlenen son tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk taksiti 1-31 Ocak tarihlerinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi e-Devlet, mobil ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ödeniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Araç sahipleri MTV ödemelerini her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak yapabiliyor.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR, İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Dileyen vatandaşlar ödemelerini tek seferde de yapabiliyor.

2025 yılı için MTV ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak 2025 tarihinde yapıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

MTV BORÇ SORGULAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi borç sorgulama işlemleri, e-Devlet, GİB ve anlaşmalı bankaların uygulamaları üzerinden araç plakasıyla yapılıyor.

2025 EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ NE KADAR?

2025 yılında en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı 499 lira olarak belirlenirken, en yüksek tutar 230 bin liraya kadar çıktı. Motor hacmi 1.300 cc’den düşük olan ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan, 1-3 yaş arası araçlar için yıllık MTV ödemesi 5.803 lira oldu. 1.300 cc-1.600 cc motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan 1-3 yaş arası araçların yıllık MTV’si ise 10.112 liraya çıktı.