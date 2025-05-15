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Nakit paralar tarihe karışıyor! Nakit para kullanımı yasaklanacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nakit paralar tarihe karışıyor! Nakit para kullanımı yasaklanacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nakit para devri bitiyor. Gereken kararların alınmasıyla Avrupa’da dijital euroya geçiş yapılacak. Peki bu karar Türkiye’yi kapsayacak mı?

ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl dijital euro çıkarmak için tüm siyasi kararları almak için çalışmalara başladığını açıkladı. Dijital euro ile ilgili gerekli kararlar alınınca tüm Avrupa’da yaklaşık iki yıl sonra nakit para kullanımı duracak.

NAKİT PARA KULLANIMI YASAKLANACAK MI?

ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone katıldığı bir konferansta yasal dijital para ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki üç yıl içinde nakit para kullanımının duracağını belirten Cipollone, "Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro'yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır" dedi.

Nakit paralar tarihe karışıyor! Nakit para kullanımı yasaklanacak mı? - 1. Resim

DİJİTAL PARA NASIL KULLANILACAK?

Kartlarla yapılan ödemelerin aksine, dijital euro ile ödeme yapanların hakları merkez bankasının güvencesinde olacak. Dijital para fonları işlev ve güvenlik açısından nakit parayla aynı benzerlikleri taşıyacak. Bu para aynı zamanda çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda doğrudan ödeme yapmaya imkan tanıyacak.

Nakit paralar tarihe karışıyor! Nakit para kullanımı yasaklanacak mı? - 2. Resim

TÜRKİYE DİJİTAL PARA KULLANIMINA GEÇECEK Mİ?

ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone’ın açıklamalarının ardından Türkiye’de dijital para kullanılacak mı sorusu gündeme geldi. Avrupa önümüzdeki birkaç yıl içinde nakit para kullanımını durdururken Türkiye’den böyle bir karar henüz çıkmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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