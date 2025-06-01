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NBA finalleri ne zaman? Basketbolun en prestijli liginde final zamanı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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NBA finalleri ne zaman? Basketbolun en prestijli liginde final zamanı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbolun zirvesi NBA’de şampiyonluk heyecanı başlıyor. Batı ve Doğu Konferansı’nın en güçlü ekipleri Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers, final serisinde kozlarını paylaşacak. İşte NBA final maçı tarihleri, saati ve yayın kanalı…

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalleri başlıyor. 2024-2025 sezonunun en iyilerinin sahne alacağı final maçında Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers karşı karşıya gelecek. NBA finalleri, hem sahadaki rekabet hem de yıldız oyuncuların performansıyla nefes kesecek.

NBA FİNALLERİ NE ZAMAN?

NBA final serisi, 6 Haziran Cuma günü saat 03:30’da başlayacak. Serideki ilk karşılaşma Thunder’ın ev sahipliğinde oynanacak. Maçlar Türkiye saatiyle gece saatlerinde izleyiciyle buluşacak.

NBA finalleri ne zaman? Basketbolun en prestijli liginde final zamanı! - 1. Resim

NBA FİNALLERİ HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA final karşılaşmaları, S Sport ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Dileyenler S Sport Plus platformu üzerinden de dijital erişim sağlayabilecek.

NBA FİNAL TAKVİMİ 

  • 1.⁠ ⁠Maç: Thunder - Pacers / 6 Haziran Cuma - 03:30
  • 2.⁠ ⁠Maç: Thunder - Pacers / 9 Haziran Pazartesi - 03:00
  • 3.⁠ ⁠Maç: Pacers - Thunder / 12 Haziran Perşembe - 03:30
  • 4.⁠ ⁠Maç: Pacers - Thunder / 14 Haziran Cumartesi - 03:30
  • 5.⁠ ⁠Maç (gerekirse): Thunder - Pacers / 17 Haziran Pazartesi - 03:30
  • 6.⁠ ⁠Maç (gerekirse): Pacers - Thunder / 20 Haziran Perşembe - 03:30
  • 7.⁠ ⁠Maç (gerekirse): Thunder - Pacers / 23 Haziran Pazar - 03:00

NBA finalleri ne zaman? Basketbolun en prestijli liginde final zamanı! - 2. Resim

NBA FİNAL SERİSİNİN FAVORİSİ KİM?

Seride Thunder, ev sahibi avantajı ve sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla favori olarak gösteriliyor. Ancak Doğu Konferansı finallerinde gösterdiği çıkışla dikkat çeken Pacers da büyük bir sürpriz yapabilir. Final serisinin favorisi ise bu hafta oynanacak maçlarla belli olacak.

NBA finalleri ne zaman? Basketbolun en prestijli liginde final zamanı! - 3. Resim

NBA FİNAL ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

7 maç üzerinden oynanacak NBA serisinde, ilk dört galibiyeti alan takım NBA şampiyonu olacak ve basketbolun en prestijli kupasını müzesine götürecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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