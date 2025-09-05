Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Okullar 8 Eylül'de saat kaçta açılacak?

Okullar 8 Eylül'de saat kaçta açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okullar 8 Eylül&#039;de saat kaçta açılacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına 2 gün kaldı, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürerken yeni bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Pazartesi günü okullar kaçta açılacak? İstanbul Valiliği'nden saatlere düzenleme geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ilk gün okulların açılış saatinin tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.00 olarak belirlendiği duyuruldu. İşte detaylar...

Tatil bitiyor, okullar başlıyor... Milyonlarca öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapmayı bekliyor. Hem öğrenciler hem de veliler internetten ilk ders saat kaçta başlayacak diye aramalara başladı. Peki 8 Eylül'de okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? İstanbul'da ilk dersin saati değişti, valilik öğrencilerin ders başı yapacağı saati duyurdu. 

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde... - 2. Resim

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik son düzenlemeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 

Okullar 8 Eylül'de saat kaçta açılacak? - 2. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi"  şu şekilde; 
 
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
 
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
 
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İ

kinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
 
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 6-7 Eylül ÖSYM sınav takvimi - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 6-7 Eylül ÖSYM sınav takvimi5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oluyor - Haberler5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oluyorArka Sokaklar ne zaman başladı, kaç bölüm çekildi? Yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor - HaberlerArka Sokaklar ne zaman başladı, kaç bölüm çekildi? Yeni sezon yayın tarihi araştırılıyorUkrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerUkrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?İtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberlerİtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?Yunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor? - HaberlerYunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...