Okullar 8 Eylül'de saat kaçta açılacak?

Tatil bitiyor, okullar başlıyor... Milyonlarca öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapmayı bekliyor. Hem öğrenciler hem de veliler internetten ilk ders saat kaçta başlayacak diye aramalara başladı. Peki 8 Eylül'de okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? İstanbul'da ilk dersin saati değişti, valilik öğrencilerin ders başı yapacağı saati duyurdu.

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik son düzenlemeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" şu şekilde;



Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.



Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.



Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İ

kinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.