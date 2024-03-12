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Oruç tutmayanlar günlük ne kadar para vermeli 2024? Bir aylık oruç tutmama bedeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oruç tutmayanlar günlük ne kadar para vermeli 2024? Bir aylık oruç tutmama bedeli

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günlük fitre bedeli 130 TL olarak belirlendi. Ramazan'da mazeretli olarak oruç tutamayanların günlük ne kadar para vermesi gerektiği merak ediliyor. Oruç tutmayanların günlük ve bir aylık oruç fidyesinin ne kadar olacağı araştırılıyor.

Oruç tutmayanlar günlük ne kadar para vermeli 2024? sorusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen günlük fitre bedeli ile günlük ve aylık ödenmesi gereken miktar haberimizin detaylarında yer alıyor.

ORUÇ TUTMAYANLAR GÜNLÜK NE KADAR PARA VERMELİ 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan ayı öncesi 2024 yılı fitre miktarına günlük 130 TL olarak belirledi. Buna göre Oruç tutmayanlar günlük 13O TL para vermeli. 

BİR AYLIK ORUÇ FİDYE BEDELİ NE KADAR?

1 günlük fitre bedeli 130 TL olarak belirlendi. Buna göre 30 gün oruç tutmayacak bir kişinin fidye bedeli 3 bin 900 TL olarak hesaplanıyor. Oruç tutmayanlar günlük ne kadar para vermeli 2024? Bir aylık oruç tutmama bedeli - 1. Resim

FİTRE KİME VERİLİR?

İhtiyacından fazla eşyası olan ve zekat nisabı kadar mal ve parası olan Müslümanların fitre vermesi vacib olunmuştur. Fitre kime verilir konusunda zekatın kimlere verildiği kuralları geçerlidir. Fitre; anne babaya, dedeye, babaanne, anneanne, evlada, toruna, eşe ve kafire verilmez. Fakir olması şartı ile kardeşe, geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa, üvey babaya, üvey anneye fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu gibi akrabaya fitre vermenin daha çok sevap olduğu söylenir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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