Perder nedir? Ankara ve İstanbul'daki Perder üyesi marketler
istanbul ve Ankara'da PERDER üyesi marketlerde ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. Bu gelişmenin ardından gözler Perakendeciler Derneği’ne çevrildi. Fiyat sabitleme kararının ardından “Perder nedir, Ankara ve İstanbul’daki Perder üyesi marketler" konuları öne çıktı.
Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemler gündemdeki yerini korurken, Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından yapılan fiyat sabitleme uygulaması dikkat çekti. İstanbul ve Ankara’da PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesiyle birlikte Ankara ve İstanbul'daki üye market listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Perder nedir?
PERDER NEDİR?
Perakendeciler Derneği (PERDER), gıda ve ihtiyaç perakendeciliği alanında faaliyet gösteren yerel zincir marketlerin sektörde doğabilecek problemlerini çözmek ve yerel perakendecilerle işbirliği ve dayanışmayı sağlamak üzerine kuruldu. Dernek, sektörde adil rekabet ortamının sağlanması, yerel perakendecilerin güçlendirilmesi ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor.
PERDER’in temel misyonu, üyeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı artırmak, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemelerde aktif rol almak ve perakende sektörünün sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak olarak öne çıkıyor. Dernek, üye firmalar arasında uyum, güven ve işbirliğinin sağlanması ve üyelerin sektördeki gelişimleri için gerekli teknolojik ve yapısal değişikliklerin tespit edilmesi gibi görevler üstlenir.
ET VE TERAYAĞI FİYATINI SABİTLEYEN PERDER ÜYESİ MARKETLER
Ankara: Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA, Gürkanlar
İstanbul: Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross , Show Gross
ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ PERDER ÜYESİ MARKETLER
ANKARA:
Yunus Market
Çağdaş Marketler
Altunbilekler
Akyurt
Soykan
Söz Toplu Tüketim
Bildirici
Öğütler
Şekerciler
Kent Gross
Ankara Damla Süpermarket
Çelikler
Halciler Gıda
Önderler Süpermarket
Güler Sucukları
City Gross
Özpa
Gimat Gross
Yavuzoğulları Market
Nira Market
Güneyce Süpermarket
Topaş
İçecek Gross
Halk Gross
Gross On12
Çitlekçi
Altınışık Market
Gimsa
Rize Gross
Burak Market
Aybimaş Tanzim
AHM Okyanus Market
Erzincan Mandıra
Güreller
Ada Gross
Simge Market
Efor Market
Aru Grup
Orka Gross
Başkent Gross
Nev Gross
Ova Gross
Özmar Market
Grossa
Fix Gross
Anka Gross
Gürkanlar
ADL Okyanus
Ata Gross
İSTANBUL:
Grup Çapanet
Irmaklar
Altun
Show Gross
Aypa
Biçen
Birlik Gross
Birmar
Deniz Group
Ecemar
Gökkuşağı
Gümüş
Grup Gökkuşağı
Hakmar
Happy Center
Kılıç
Karabağ
Kim
Koçak Market
Mopaş
Nar
Onur
Onur Market
Örnek
Rota
Show Süpermarket
Snowy
Sarıyer
Badem Grup