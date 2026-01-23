istanbul ve Ankara'da PERDER üyesi marketlerde ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. Bu gelişmenin ardından gözler Perakendeciler Derneği’ne çevrildi. Fiyat sabitleme kararının ardından “Perder nedir, Ankara ve İstanbul’daki Perder üyesi marketler" konuları öne çıktı.

Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemler gündemdeki yerini korurken, Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından yapılan fiyat sabitleme uygulaması dikkat çekti. İstanbul ve Ankara’da PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesiyle birlikte Ankara ve İstanbul'daki üye market listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Perder nedir?

PERDER NEDİR?

Perakendeciler Derneği (PERDER), gıda ve ihtiyaç perakendeciliği alanında faaliyet gösteren yerel zincir marketlerin sektörde doğabilecek problemlerini çözmek ve yerel perakendecilerle işbirliği ve dayanışmayı sağlamak üzerine kuruldu. Dernek, sektörde adil rekabet ortamının sağlanması, yerel perakendecilerin güçlendirilmesi ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

PERDER’in temel misyonu, üyeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı artırmak, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemelerde aktif rol almak ve perakende sektörünün sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak olarak öne çıkıyor. Dernek, üye firmalar arasında uyum, güven ve işbirliğinin sağlanması ve üyelerin sektördeki gelişimleri için gerekli teknolojik ve yapısal değişikliklerin tespit edilmesi gibi görevler üstlenir.

ET VE TERAYAĞI FİYATINI SABİTLEYEN PERDER ÜYESİ MARKETLER

Ankara: Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA, Gürkanlar

İstanbul: Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross , Show Gross

ANKARA:

Yunus Market

Çağdaş Marketler

Altunbilekler

Akyurt

Soykan

Söz Toplu Tüketim

Bildirici

Öğütler

Şekerciler

Kent Gross

Ankara Damla Süpermarket

Çelikler

Halciler Gıda

Önderler Süpermarket

Güler Sucukları

City Gross

Özpa

Gimat Gross

Yavuzoğulları Market

Nira Market

Güneyce Süpermarket

Topaş

İçecek Gross

Halk Gross

Gross On12

Çitlekçi

Altınışık Market

Gimsa

Rize Gross

Burak Market

Aybimaş Tanzim

AHM Okyanus Market

Erzincan Mandıra

Güreller

Ada Gross

Simge Market

Efor Market

Aru Grup

Orka Gross

Başkent Gross

Nev Gross

Ova Gross

Özmar Market

Grossa

Fix Gross

Anka Gross

Gürkanlar

ADL Okyanus

Ata Gross

İSTANBUL:

Grup Çapanet

Irmaklar

Altun

Show Gross

Aypa

Biçen

Birlik Gross

Birmar

Deniz Group

Ecemar

Gökkuşağı

Gümüş

Grup Gökkuşağı

Hakmar

Happy Center

Kılıç

Karabağ

Kim

Koçak Market

Mopaş

Nar

Onur

Onur Market

Örnek

Rota

Show Süpermarket

Snowy

Sarıyer

Badem Grup

