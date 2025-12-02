Gıda ve içecek sektöründe uzun yıllar ticaretle uğraşan Polat Şaroğlu, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına ve siyasete uzanan geniş kariyeriyle dikkat çekiyor.

İş dünyasının tanınan yüzü Polat Şaroğlu, kamuoyunun merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Tunceli doğumlu olan ve Gazi Üniversitesi mezunu Şaroğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

Polat Şaroğlu kimdir? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?

Polat Şaroğlu, 22 Ağustos 1969'da Tunceli'nin Hozat İlçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Baba adı Haydar, anne adı Fati'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Tunceli'de tamamladı. Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şaroğlu, 1990 yılında gıda ve içecek sektöründe ticaret hayatına başladı. 22 Temmuz 2007 tarihindeki genel seçimlerde CHP Elazığ Milletvekili aday adayı, 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde CHP Tunceli 2. Sıra Milletvekili adayıdır.

2009 2015 yılları arasında Elazığ Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Elazığ Cem Vakfı Başkanlığı görevlerini hâlâ devam etmektedir.

