Her yıl 10 Nisan’ı içine alan hafta boyunca Türkiye genelinde kutlanan Polis Haftası, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu yıl da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstlenen emniyet mensuplarına yönelik mesajlar paylaşılırken, 10 Nisan Polis Günü’nün anlam ve önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Her yıl 10 Nisan’da idrak edilen Polis Günü, Türk Polis Teşkilatı’nın köklü geçmişini ve toplum güvenliğindeki rolünü hatırlatan önemli günler arasında yer alıyor. Hafta boyunca yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle emniyet teşkilatının özverili çalışmaları öne çıkarılırken, vatandaşlar da polisler için hazırlanan anlamlı mesaj ve kutlama sözlerini paylaşarak bu özel günü anıyor.

POLİS HAFTASI - POLİS GÜNÜ MESAJLARI "Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı olan, bu güzel vatanda insanların barış içerisinde yaşaması için, gece gündüz demeden canını ortaya koyan, serdengeçti, kahraman, Türk Polis Teşkilatımızın, Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü kutlu olsun." "181 yıldır toplumsal huzurumuz için, yeri geldiğinde canını ortaya koyan fedakâr polislerimizin 10 Nisan Polis Günü'nü ve 6-12 Nisan Polis Haftası'nı tebrik ediyorum."

"Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Polis Teşkilatı’mızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası’nı kutluyorum!" "Cesaret, fedakârlık ve güvenle görev başında olan polis teşkilatımızın Polis Haftası’nı kutluyoruz."

"Başta şehit ve gazi polislerimiz olmak üzere Tüm polislerimizin Polis günü kutlu olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin...

10 Nisan 1845" "Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum."

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun." "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm kahraman polislerimizin 10 Nisan Polis gününü en içten dileklerimizle kutluyorum.Şehit olan teşkilat mensuplarımıza Rabbimden rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."



"Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 181. yılı ve Polis Haftası kutlu olsun. Bu zor günlerde fedakarca çalışan görevi başındaki polislerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; tüm şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum." "Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor; milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

"Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 181’inci yılını ve #PolisHaftası ’nı kutluyorum." "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, büyük bir fedakârlık ve yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm kahraman polislerimizin 10 Nisan Polis Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum.Köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla Türk Polis Teşkilatı’mızın başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" "Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş günü ve haftasını kutluyor; Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum."



"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor; görevleri başındaki kahraman polislerimize sağlık, sıhhat ve muvaffakiyet diliyorum. Milletimizin emanetine sahip çıkan teşkilatımızla gurur duyuyoruz." "Gece gündüz demeden, milletimizin huzuru ve güvenliği için sahada olan kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Mazisi şan, şeref ve onurla dolu Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 181 yıldır milletimizin huzuru için fedakârca görev yapan kahraman polislerimize minnettarız.Görevi başında şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."



"Asaleti, cesareti ve kahramanlığı ile gençlerimizin meslek hayallerini süsleyen Türk Polis Teşkilatımız, tarihe uzanan köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel kurumlarından biridir.Türk Polis Teşkilatımızın 181’inci yılını ve Polis Haftası ’nı kutluyorum."

