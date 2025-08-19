18 bin kişilik personel alımı kapsamında ikinci etap tercih süreci merak konusu oldu. Mayıs ayında ilk alım sürecinin tamamlanmasıyla beraber adaylar, yeni başvuru tarihleri ve kadro dağılımını merak etmeye başladı.

ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile beraber başvuru süreci belli olacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmamıştır. Bakan Memişoğlu, alım sürecinin Eylül-Ekim ayları arasında yapılacağını duyurdu.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı henüz belli değildir. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları kapsamında ÖSYM'ye bildirecek.

Yayınlanan kılavuz doğrultusunda kadro dağılımı ve kontenjan rakamları belli olacaktır.

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;