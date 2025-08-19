Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 18 bin kadro için ikinci etap tercih sürecini başlatacağını duyurdu. Mayıs ayında ilk etap tamamlanmıştı. Şu an ise adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak yeni tercih kılavuzunu merakla beklemeye başladı. Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro detaylarıyla ilgili son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.
ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile beraber başvuru süreci belli olacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmamıştır. Bakan Memişoğlu, alım sürecinin Eylül-Ekim ayları arasında yapılacağını duyurdu.
KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı henüz belli değildir. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları kapsamında ÖSYM'ye bildirecek.
Yayınlanan kılavuz doğrultusunda kadro dağılımı ve kontenjan rakamları belli olacaktır.
İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
- BİYOLOG 10
- BÜRO PERSONELİ 215
- ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
- DESTEK PERSONELİ 15
- DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
- DİYETİSYEN 74
- EBE 1280
- FİZYOTERAPİST 121
- GERONTOLOG 6
- HEMŞİRE 7.597
- İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
- ODYOLOG 17
- PERFÜZYONİST 25
- PSİKOLOG 30
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
- SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
- SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
- SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
- SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
- SOSYAL ÇALIŞMACI 67
- TEKNİKER 235
- TEKNİSYEN 273