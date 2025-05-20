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SED yardımı ödemeleri yattı mı? 1 milyar 227 milyon lira yatırıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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SED yardımı ödemeleri yattı mı? 1 milyar 227 milyon lira yatırıldı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal güvencesi olmayan ya da ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mayıs ayı SED ödemelerinin hesaplara geçtiğini duyurdu.

Çocuklarının eğitimi ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere yapılan SED yardım ödemeleri gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik 1 milyar 227 milyon liranın hesaplara yatırıldığını açıkladı.

SED YARDIMI YATTI MI?

SED yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Mayıs ayı için yapılan açıklamada, 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemelerinin tamamlandığı ve vatandaşların hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması adına desteklerin aralıksız süreceğini ifade ederek, ailelerin yükünü hafifletmeye devam edeceklerini belirtti.

SED yardımı ödemeleri yattı mı? 1 milyar 227 milyon lira yatırıldı! - 1. Resim

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

SED yardımı, ekonomik yoksunluk içinde olan ve çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere veriliyor. Özellikle eğitim çağındaki çocukların örgün eğitime devam etmesi ve sosyal hayata katılımının sağlanması amaçlanıyor. Bu destek, çocukların devlet korumasına alınmadan ailelerinin yanında hayatlarını sürdürebilmeleri için oldukça kritik bir önem taşıyor.

SED yardımı ödemeleri yattı mı? 1 milyar 227 milyon lira yatırıldı! - 2. Resim

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri ya da sosyal hizmet merkezlerine dilekçeyle yapabilir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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