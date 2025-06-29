Squid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildi

Netflix'ın popüler dizisi Squid Game 3.sezonuyla gündemden düşmüyor. Toplam yirmi iki bölümden ve üç sezondan oluşan Squid Game dizisi Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilmiştir. Üçüncü sezonunun 600 milyondan fazla izlenmesiyle rekora imza atan dizide 222 numaralı oyuncunun ölüp ölmediği ve bebeğinin akıbeti merak konusu oldu.

Squid Game 3. Sezonu distopik türünde en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Seong Gi-hun'un (Lee Jung-jae) oyuna ikinci kez geri dönmesiyle ikinci sezon oldukça heyecanlı geçmişti.

2. sezonun sonunda Gi-hun ve ekibi oyunu başlatan kişilere karşı başarısız bir isyan başlattı. Umutları boşa çıkan Gi-hun ve hayatta kalan arkadaşları oyuna geri dönüyor.

Squid Game'in acımasız ama umut dolu 3.sezonunda 222 numaralı oyuncu Kim Jun-hee'nin ölüp ölmediği ve bebeği merak konusu oldu.

SQUİD GAME 3.SEZONDA 222 ÖLÜYOR MU?

Netflix'de kısa süre önce yayınlanan 3.sezonda 222 numaranın hayatta kalıp kalmadığı ve bebeğinin durumu merak konusu oldu. Squid Game dizisinin 3.sezonunda 222 numaralı oyuncu yani Kim Jun-hee ölür.

Squid Game 3.sezonun 2.bölümünde "Hide Seek" oyunu sırasında 222 doğum yapar. Ardından 3.bölümdeki "Jump Rope" oyununda yüksek bir köprüden geçmesi gerekir. Ancak doğum esnasında ayak bileğini kırdığı için bu oyunu başarıyla geçmesi imkansızdır.

Bebeğini Gi-hun'a bırakan 222 numaralı oyuncu bebeğinin hayatta kalması için köprüden atlayarak ölmeyi tercih eder. Squid Game 3.sezon 4.bölümde Jun- hee'nin ölümü ve bebeğinin yeni "222" olarak oyuna devam etmesi anlatılır.

Bu nedenle 222 numaralı oyuncu yani Jun-hee Squid Game dizisinin 3.sezonunda ölüyor. Ardından 456 numaralı oyuncunun yardımları sayesinde bebeği oyuna devam ederek finale kadar çıkmayı başarır.

HAMİLE JUN-HEE VE BEBEĞİ İÇİN SPOİLER VERİLDİ

Squid Game’in 3. sezonunda 222 numaralı yarışmacı Jun-Hee, diziye damga vurdu. Ailesinden destek görmeyen ve kötü kararları sonucunda ekonomik açıdan sıkıntıda olan Jun-Hee hayatta kalmak ve bebeğine iyi bir gelecek hazırlamak için oyuna katılmaya karar verir.

Karakter 3.sezonda bebeğini doğurur. Squid Game dizisinin üçüncü sezonunda dar ve kırık bir köprüden ip atlayarak geçilen bir oyun oynanır.

Gi-hun kendine emanet edilen bebeği güvenli bir şekilde karşıya geçirmeyi başarır. Ardından oyuncu 22'ye yardım etmek için geri dönmeye niyetlenir. Ancak kırık ayak bileğiyle bu oyunu oynamayacağını bildiği için düşerek ölür ve bebeğini 456'ya bırakır.