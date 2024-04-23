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Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Merve Aydın eleme potasında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Merve Aydın eleme potasında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da dün kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor son ve dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. All Star'da 22 Nisan tarihli bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor dün eleme adayı kim oldu, kim kaybetti soruları hız kazandı. Survivor 2024 All Star yarışmasının pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde kaybeden takım son eleme adayını çıkardı. Peki, Survivor 22 Nisan eleme adayı kim?

SURVİVOR DÜN KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 haftanın son dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyunu nefes kesti.

Kırmızı ve Mavi takım arasında dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme konseyinde bir aday çıkardı.

Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Merve Aydın eleme potasında - 1. Resim

22 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları konseyde toplandı. Oyunu kaybeden kırmızı takım eleme konseyinde bir aday belirledi.

Kızlar elemesinin olduğu haftada eleme potasına giren dördüncü isim Merve Aydın oldu. 

Eleme potasında bu hafta Berna, Damla Aleyna ve Merve Aydın bulunuyor.  

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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