Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Merve Aydın eleme potasında

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme:

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Survivor'da dün kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor son ve dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. All Star'da 22 Nisan tarihli bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...