Türkiye vs İsrail! Hangi ülke daha güçlü? Orta Doğu’da dengenin anahtarı

Türkiye-İsrail askeri güç karşılaştırmaları Orta Doğu’da yükselen tansiyonun ardından gündeme geldi. Orta Doğu’nun iki önemli askeri gücü olarak yer alan Türkiye ve İsrail farklı alanlarda üstünlükleriyle bölgesel güç konumunu koruyor. Peki hangisi daha güçlü? Türkiye mi, İsrail mi?

Orta Doğu’nun iki önemli askeri gücüne sahip olan Türkiye ve İsrail’in güç karşılaştırmasıİsrail İran arasında artan gerilimin ardından merak konusu oldu. Türkiye, kara ve denizde sayısal üstünlüğü, insansız hava araçlarındaki liderliğiyle öne planda olurken İsrail hava savunma sistemleri ve deneyimli savaş uçaklarıyla bilinir.

TÜRKİYE Mİ İSRAİL Mİ, HANGİ ÜLKE DAHA GÜÇLÜ?

Türkiye’nin 610 bin kişilik aktif askeri personel gücü, İsrail’in 172 bin kişilik ordusuna karşı ciddi bir sayısal üstünlük sağlıyor. Savunma bütçesi açısından bakıldığında Türkiye yıllık yaklaşık 25 milyar dolarlık bütçeyle (GSYH’nin yüzde 1.9’u) savunmaya yatırım yaparken, İsrail bu alana GSYH’sinin yüzde 8.8’ine denk gelen 46,5 milyar dolarlık dev bir bütçe ayırıyor.

Kara kuvvetleri cephesinde Türkiye’nin 3.763 adet muharebe tankı, 9.323 zırhlı araç ve 3.103 topçu sistemi bulunuyor. İsrail ise 1.680 tank, 6.190 zırhlı araç ve 621 topçu sistemi ile Türkiye’nin gerisinde kalıyor. Bu durum kara kuvvetlerinde Türkiye lehine önemli bir fark oluşturuyor.

TÜRKİYE VS İSRAİL ASKERİ GÜCÜ 2025

2025 yılı itibarıyla Türkiye, personel sayısı ve kara-deniz gücüyle İsrail’e karşı üstünlük kuruyor. Türkiye’nin TCG Anadolu gibi deniz platformlarını hizmete alması ve Bayraktar TB3 ile Kızılelma gibi İHA sistemlerini entegre etmesi, donanmasını “green-water navy” seviyesinden bölgesel bir deniz gücüne taşıyor.

İsrail’in ise yüksek savunma bütçesiyle geliştirdiği nükleer kapasitesi, modern askeri teknolojilere yaptığı yatırımlar ve “Demir Kubbe” gibi aktif savunma sistemleri dikkat çekiyor. Bu sistem, roket saldırılarına karşı yüzde 90’a yakın başarı oranıyla etkili bir kalkan oluşturuyor.

TÜRKİYE İSRAİL HAVA GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

Hava gücünde Türkiye’nin toplam 1.408 hava aracı, 234 multirole jet, 349 taarruz helikopteri ve 443 İHA (UCAV) bulunuyor. İsrail’in ise 626 hava aracı, 239 multirole jet, 127 taarruz helikopteri ve sadece 15 UCAV’si bulunuyor. Bu veriler ışığında Türkiye, özellikle İHA sayısı bakımından ciddi bir üstünlük sağlıyor.

Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma gibi milli üretim insansız hava araçları, Türkiye’nin düşük maliyetli ama yüksek etkili hava operasyon kapasitesini artırıyor. İsrail ise savaş pilotlarının yüksek manevra kabiliyeti ve teknolojik jet sistemleriyle öne çıkıyor.

STRATEJİK VE NÜKLEER GÜÇ DENGESİ

Türkiye’nin NATO üyeliği, askeri strateji açısından önemli bir güvenlik şemsiyesi sağlıyor. NATO’nun 5. maddesi, Türkiye’ye yapılacak olası bir saldırının ittifakın tamamı tarafından karşılanmasını güvence altına alıyor. Bu durum, olası çatışma senaryolarında Türkiye’nin caydırıcılığını artırıyor.

İsrail’in ise resmiyette kabul edilmese de 80 ila 200 arasında nükleer başlık kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, nükleer silaha sahip olmasa da NATO’nun nükleer paylaşım programı kapsamında üslerinde ABD’ye ait nükleer başlık bulundurduğu iddiaları mevcut.