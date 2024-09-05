Türkiye'nin ekonomik planı belli oluyor! Orta Vadeli Program (OVP) nedir?

Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek olan Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. Sosyal medyada "Orta Vadeli Program nedir? OVP nedir, 2025,2026,2027 içeriğinde neler var?" soruları sorgulanmaya başladı. İşte merak edilen o soruların cevapları...

Orta Vadeli Plan (OVP), hükumet tarafından hazırlanan ve ülkenin gelecek yıllardaki ekonomik hedeflerini ve politikalarını kapsayan üç yıllık bir stratejik planlama belgesidir. "Orta Vadeli Program nedir?" sorularının artmasına neden olan program, hem kamu hem de özel sektör için önemli bir yol haritasıdır. Şirketler ve kamu kurumları Orta Vadeli Plan (OVP) doğrultusunda hedeflerini ve planlamalarını yapar.

Orta Vadeli Plan (OVP) bütçe hazırlıkları ve ülkedeki mali disiplinin korunması konusunda temel bir referans değerindedir. Uluslararası yatırımcılar, finans şirketleri ve çevreleri için Orta Vadeli Plan büyük bir önem taşımaktadır.

Türkiye'nin ekonomik performansının belli olacağı Orta Vadeli Plan, gelecek yıllarda ekonominin kritik belgelerinden bir tanesi. Peki OVP nedir, 2025,2026,2027 içeriğinde neler var?

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NEDİR?

Orta Vadeli Program (OVP), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bütçe hazırlık sürecinin bir parçasıdır. 5018 sayılı Kanun’a göre, bu programın Bakanlar Kurulu tarafından her yıl Eylül ayının ilk haftası bitimine kadar onaylanması gerekmektedir.

Orta Vadeli Plan (OVP), Türkiye hükümeti tarafından hazırlanan ve ülkenin ekonomik hedeflerini ile politikalarını kapsayan üç yıllık bir strateji belgesidir. OVP, kamu maliyesi, ekonomik büyüme, enflasyon oranları, işsizlik ve cari açık gibi temel makroekonomik göstergeler için hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşılması için uygulanacak ekonomik politikaların genel çerçevesini ortaya koyar.

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NELER İÇERİYOR?

Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası.

Çeşitli alanlarda tutarlı amaç, politika ve öncelikler seti.

Makro politikalar, temel gelişme eksenleri ve ana sektörler

Üç yıllık dönemdeki öncelikler ve uzun vadeli amaçlar

Dinamik ve her yıl güncellenen yapı

Orta Vadeli Program (OVP) üç yıllık bir perspektifle;

Makro politikaları, temel ekonomik büyüklükleri,

Toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile

Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika belgesidir.

2025-2026-2027 YOL HARİTASINDA NELER VAR?

Her yıl güncellenip revize edilen Orta Vadeli Plan (OVP), hem kamu hem de özel sektör için stratejik bir yol haritası işlevi görüyor. Bu plan, bütçe hazırlıkları ile mali disiplini korumada önemli bir referans noktasıdır ve büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca uluslararası yatırımcılar ve finans çevreleri açısından Türkiye’nin ekonomik gidişatını takip edebilmek için kritik bir belge olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıya katılacak.

MAKROEKONOMİK ÇERÇEVEYİ DESTEKLEYEN TEMEL POLİTİKA ALANLARI NELERDİR?