Uçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolları şirketleri ile yeni bir karar alındığını duyurdu. Bilindiği gibi Türkiye'de birçok havayolu firması uçuş esnasında her türlü yiyecek ve içecekten ücret talep ediyordu. Bir şişe su için istenen anormal ücretler çokça şikayet edilmişti. Bakan talimat verdi, yeni karar dikkat çekti. Peki bundan sonra ne olacak, uçaklarda su bedava mı? İşte ayrıntılar...

Uçaklarda su ücretsiz mi, neler bedava oldu? Şikayetler artında bakanlık devreye girdi. Bir şişe su için bile çok yüksek ücretler talep ediliyordu. Önceden minik ikramlar ve içecekler bile ücretsizdi. Fakat son zamanlarda neredeyse her havayolu tüm yiyecek içeceklerden ücret talep eder oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili aldıkları son kararı duyurdu. İşte uçaklardaki yeni dönemin detayı... 

Uçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra... - 1. Resim

UÇAKLARDA SU ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Uçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra... - 2. Resim

Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.

