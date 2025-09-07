Uçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra...

Uçaklarda su ücretsiz mi, neler bedava oldu? Şikayetler artında bakanlık devreye girdi. Bir şişe su için bile çok yüksek ücretler talep ediliyordu. Önceden minik ikramlar ve içecekler bile ücretsizdi. Fakat son zamanlarda neredeyse her havayolu tüm yiyecek içeceklerden ücret talep eder oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili aldıkları son kararı duyurdu. İşte uçaklardaki yeni dönemin detayı...

UÇAKLARDA SU ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.