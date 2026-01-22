22 Ocak 2026 Perşembe akşamı, Türkiye'de kullanıcılar X (Twitter) uygulamasına erişemiyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan platforma erişim sorunun ardından "X (Twitter) çöktü mü, neden girilemiyor" aramaları hız kazandı. İşte, 22 Ocak X erişim sorununa ilişkin son gelişmeler ve hata raporu...

X (Twitter) kullanıcıları, 22 Ocak günü akşam saatlerine doğru akış yenileme, paylaşım görüntüleme ve uygulamaya erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. Kısa sürede artan raporlar, muhtemel bir teknik aksaklık ihtimalini gündeme taşıdı. 22 Ocak 2026 X sorununa ilişkin detaylar...

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector üzerinden paylaşılan son 24 saatlik verilere göre, X (Twitter) için özellikle akşam saatlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Grafiklerdeki ani yükselişler, kullanıcıların platforma erişimde sorun yaşadığını gösterdi. Bildirimlerin kısa bir zaman diliminde yoğunlaşması, sorunun bölgesel ya da anlık bir teknik problem olabileceğine işaret ediyor.

En çok bildirilen sorunlar incelendiğinde, kullanıcıların yüzde 40’ının internet sitesi üzerinden erişimde problem yaşadığı, yüzde 35’inin mobil uygulamada hata aldığı, yüzde 24’ünün ise sunucu bağlantısı kaynaklı sorun bildirdiği görüldü. Platforma ulaşımda bir süre sıkıntı yaşandığı ancak düzeldiği yönünde yorumlar yapılıyor.

X (Twitter) çöktü mü? 22 Ocak kesinti raporu kontrol ediliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası